A Mondovì la camminata dei cappellini rossi contro la violenza sulle donne

Non solo simboli, ma gesti concreti per aiutare le donne vittime di violenza ad abbattere il muro del silenzio.

Anche quest'anno Mondovì per dare un segnale forte di solidarietà e vicinanza alle donne che subiscono violenza, non solo fisica, ma anche psicologica, scende in campo, o meglio, per le vie del centro storico.

Una marcia da Breo a Piazza indossando un cappellino rosso. Questa l'iniziativa, nata dal centro di ascolto "L'orecchio di Venere", insieme alla Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì, la Polizia Locale, il Comune, con il supporto della Consulta Femminile, Circolo delle Idee, Mondodidonna, il CFP Cebano-Monregalese, Inner Wheel, Pink First, Fidapa BPW, Bus Company e Fondazione CRC.

La marcia partirà sabato 27 novembre alle 14.30 da piazza Roma e raggiungerà i giardini del Belvedere. Tutti i partecipanti.

"L'amministrazione comunale è da sempre vicina a questa tematica n modo concreto grazie alle associazioni locali. " - ha commentato il sindaco, Paolo Adriano, questa mattina, in occasione della presentazione dell'evento - "Siamo fortunati in città ad avere organi competenti pronti a tendere una mano a chi si trova in difficoltà. La violenza sulle donne avviene soprattutto tra le mura domestiche e crea danni non solo fisici ma anche psicologici".

Tante le iniziative che, nel corso degli anni, sono state realizzate in città, come ha ricordato l'assessore Erika Chiecchio: "Flash mob, l'inaugurazione della panchina rossa che è stata collocata vicino alla sala Scimè, campagne social e fotografiche e, non ultimo, la creazione della Consulta comunale Femminile".

Dal 2015 a Mondovì è presente il centro di ascolto "L'orecchio di Venere", riferimento per le donne vittime di violenza che possono in questo modo trovare supporto e sostegno tutto l'anno, anche e soprattutto nei giorni di festa, 24 su 24. Il centro è composto da Infermiere volontarie e volontarie della Croce Rossa Italiana, adeguatamente formati per gestire queste delicate situazioni, con il supporto di medici, avvocati e psicologi.

"Nel 2021 abbiamo accolto e aiutato 35 donne" - ha spiegato Giuliana Turco, referente del centro - "Alcune hanno avuto necessità di supporto psicologico, altre di supporto legale. Sei le abbiamo accolte nella nostra "casa sicura", quattro di queste con i figli minori. Le situazioni che ci troviamo a gestite sono complesse, a volte anche pericolose, proprio a causa di chi determina queste situazioni. Proprio per questo è fondamentale la collaborazione del nostro centro con altre associazioni, servizi sociali e forze dell'ordine. La scelta della marcia dei cappellini rossi voleva essere un invito a non tacere, ad alzare la testa, perché noi vogliamo dire alle donne; non siete sole, ci siamo".

Nel corso della presentazione, la Polizia Locale di Mondovì, attraverso la lettura di Daniela Grosso, ha condiviso la testimonianza di una donna vittima di violenza: un invito a trovare la forza di opporsi alla violenza, anche per i propri figli: "non si può e non si deve perdonare la violenza".

L'invito a partecipare numerosi all'evento arriva anche dalla Polizia Locale di Mondovì.

"Questa marcia vuole essere un segnale per unire le forze. Tutti sono inviati a partecipare" - ha spiegato la comandante della Polizia Locale Domenica Chionetti - "Le offerte per i cappellini rossi, che saranno raccolte nel corso dell'evento saranno destinate alla casa di accoglienza del centro di ascolto. L'educazione alla non violenza deve partire dai giovani e dalle famiglie. Proprio per questo, appena la situazione pandemica lo consentirà, partiranno anche incontri nelle scuole e corsi di autodifesa. Il segnale che vogliamo dare, lo ribadiamo, è che noi ci siamo".

"Le attività organizzate in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, devono essere un modo per smettere di vedere uomini e donne giocare in squadre contrapposte." - ha aggiunto l'avvocato Francesca Bertazzoli, presidente della Consulta Femminile di Mondovì. - "I dati sui femminicidi indicano un grave problema presente nella società odierna che va e può essere affrontato in un unico modo: insieme".

IL PERCORSO

Partenza sabato 27 novembre alle 14.30 da piazza Roma. Grazie alle ragazze del corso di estetica del CFP-Cebano Monregalese sede di Ceva, ci sarà un "make up" point per i partecipanti. Il ritrovo è fissato alle 13.30, al fine di espletare al meglio tutti i controlli: per partecipare è richiesto green pass e mascherina.

La marcia si snoderà in piazza Ellero, corso Statuto, piazza Martiri della libertà, via Pian della valle, via Sant'Agostino fino a raggiungere la funicolare, gratuita per i partecipanti. Ai giardini del Belvedere ristoro con the e cioccolata calda. Le offerte per i "kit" con il cappellino rosso da indossare alla manifestazione saranno devolute all'Orecchio di Venere.