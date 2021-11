Ultimo giorno di vaccinazioni all'hub del Movicentro di Cuneo: grande afflusso di prime dosi

Oggi, sabato 20 novembre, è l'ultimo giorno di apertura del centro vaccinale allestito nel parcheggio del Movicentro di Cuneo.

Come da previsioni, lunghe code di persone in attesa della somministrazione del vaccino anti-Covid all'ingresso della tendostruttura in corso Monviso. Si tratta soprattutto di prime dosi.

Il centro vaccinale chiude dopo 8 mesi - è stato aperto il 24 marzo scorso - di vaccinazioni di massa. Sei linee, aperto 12 ore al giorno, una vaccinazione ogni cinque minuti. Arrivando a 500 iniezioni al giorno.

Un lavoro organizzativo enorme, frutto della collaborazione tra ASO Santa Croce e e Carle, Asl CN1, Comune e privati. E con il contributo insostituibile del volontariato, in prima linea la Protezione Civile.

Ricordiamo che, per il territorio dell'Asl CN1, restano aperti i centri vaccinali a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo e alla Crusà Neira di Savigliano. Oltre al supporto dei vari presidi ospedalieri.