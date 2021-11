Bra, sessione di pittura in diretta al teatro Politeama per parlare della condizione femminile

Giovani e adulte, esperte e alle prime armi, ma tutte armate di pennello e accomunate da una vocazione artistica. Sabato 20 novembre presso il Teatro Politeama Boglione di Bra, dalle 10 alle 19, venti artiste del territorio hanno partecipato, lavorando dal vivo, all’esposizione "Ritratti femminili", per esprimere, attraverso la pittura, il loro punto di vista sulla condizione femminile. Si tratta della prima iniziativa promossa dalla Consulta per le Pari Opportunità, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le opere spaziano dalla ritrattistica alle figure più astratte, dai colori tenui a quelli più accessi, a partire da concezione ideazioni più diverse. Una madre e una figlia, ad esempio, hanno lavorato assieme per creare un collage con le fotocopie di alcune pagine del romanzo "Malanova" di Anna Maria Scarfò e Cristina Zagaria, racconto della violenza sessuale su una minorenne.

Alle 12 è avvenuta la presentazione ufficiale, accompagnata da un aperitivo di benvenuti per tutti i presenti. Agata Comandè, presidente della Consulta, ha introdotto ricordando come l’iniziativa coinvolge le artiste, i cittadini comuni ma anche le scuole, grazie alla collaborazione del Museo di Palazzo Traversa. La responsabile del progetto, Laura Boffa, ha specificato: "Abbiamo chiesto agli alunni di diverse classi di prendere una foto femminile e rielaborarla in libertà. Crediamo infatti che realizzare una piccola opera abbia permesso ai ragazzi di riflettere maggiormente su questo tema specifico".

Infine un ringraziamento all’Amministrazione, rappresentata per l’occasione dall’assessore Luciano Messa, dalla consigliera Bruna Sibille e dal sindaco Gianni Fogliato, che ha commentato: "Avete fatto un’ottima scelta nel puntare su lavori originali e di farli esporre in uno dei luoghi simbolo della cultura della nostra città. Per trasmettere questi messaggi, è infatti fondamentale lavorare sulla quotidianità e quindi anche su quest’ambito. Ne è un fulgido esempio la recente intitolazione della scuola in zona Montecatini a Bruno Munari, grande artista del secolo scorso".

Le opere realizzate resteranno esposte presso il teatro e saranno visibili il 25 novembre dalle 12,30 alle 18 e in occasione degli spettacoli teatrali fino alla fine di dicembre.

Il secondo momento dedicato al tema si svolgerà proprio il 25 novembre: alle 11,30 a Palazzo Mathis verrà inaugurata ufficialmente l’installazione artistica collettiva che ha visto la partecipazione degli studenti e dei cittadini che nei giorni scorsi hanno inviato al Museo Traversa la propria rielaborazione di ritratti fotografici femminili. L'installazione, composta da scarpette rosse di ceramica e dai ritratti, sarà realizzata sullo scalone del Palazzo Comunale e negli spazi intorno a piazza Caduti per la Libertà e sarà visitabile per tutta la giornata.

Tra gli appuntamenti dedicati al tema della violenza sulle donne anche la cena di solidarietà che la Consulta organizza per venerdì 3 dicembre presso l’Istituto salesiano di Bra. L’appuntamento, intitolato "Una mano in tuo aiuto", vuole essere l’occasione per una raccolta fondi in favore delle donne afgane attraverso l’intervento di Emergency. Il costo della cena, durante la quale si svolgerà una lotteria, è di 30 euro. Prenotazione obbligatoria chiamando entro il 29 novembre i numeri 338-4204045 o 335-5971531