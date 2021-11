“Il migliore. Marco Pantani” al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo

“Il migliore. Marco Pantani” di Paolo Santolini sarà proiettato sul grande schermo lunedì 29 novembre al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo alle ore 21, all’interno della rassegna “Lunedì Cinema”. Un documentario che racconta di un ciclista divenuto leggenda, che ha regalato gioie all’Italia e che l’Italia non vuole dimenticare. Familiari, amici e collaboratori ricordano con affetto e rabbia il mai dimenticato campione di ciclismo Marco Pantani, l'ultimo, tra i soli sette, nella storia della disciplina, a vincere Giro d'Italia e Tour de France nello stesso anno. Affetto per la sua dedizione e per il lustro che ha conferito a uno sport tra i più duri; rabbia per il verdetto sommario e la conclusione violenta della sua carriera: quel 5 giugno del 1999 quando piomba su di lui l'eclatante estromissione dal Giro d'Italia per un valore anomalo nel sangue, ma nessuna traccia di dopanti. Spartiacque clamoroso che incrina la parabola dello scalatore, l'umiliazione che lo cambierà definitivamente e, infine, la morte con luci, ombre e misteri irrisolti. Il film non mira a indagare la tragica scomparsa di Pantani, ma si spinge alla ricerca del lato umano, tenero ed empatico (non tanto sportivo) del campione romagnolo. Il regista si serve anche delle videocamere e delle pellicole private fornendo immagini semplici e goliardiche, momenti di condivisioni, testimonianze e luoghi della quotidianità che viveva lontano dai riflettori.

Diretto da Paolo Santolini, prodotto da Okta Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Marco Pantani e con la partecipazione di Stregonia, Capelletti-Ehlers e Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia, è distribuito al cinema da Nexo Digital in collaborazione con i Media Partner Radio DEEJAY e MYmovies.it.

Il costo del biglietto è di 7 euro, ridotto 5 (soci Arci).