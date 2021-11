In Contrada Mondovì torna "Natale al Museo"

Da ormai quasi un decennio il Museo Diocesano è il luogo in cui bambini e famiglie si ritrovano per prepararsi al Natale. Con l’edizione del 2020 era stato il museo ad entrare nelle case con video e tutorial per creare addobbi natalizi; quest’anno si torna finalmente in presenza con un programma ricco di novità. Ogni anno, infatti, i servizi educativi del museo propongono laboratori interamente rinnovati, incentrati sui temi dell’attesa, della luce, dell’arrivo di Gesù Bambino, vero protagonista della festa più amata dell’anno. Alle attività creative del sabato pomeriggio si aggiungono quest’anno le letture animate proposte dall’Officina culturale NOAU alla domenica pomeriggio.



Con questa iniziativa – inserita anche all’interno del programma di Illuminatale - il museo si conferma luogo accogliente per la crescita dei più piccoli e spazio di condivisione di esperienze per tutta la famiglia. Le proposte possono essere svolte su prenotazione anche in settimana per le scuole o i gruppi parrocchiali.

LABORATORI PER BAMBINI 4 - 12 ANNI



I laboratori si svolgono in 2 turni con posti limitati: 1° turno ore 15.00 | 2° turno ore 16.30 presso il Museo Diocesano in Contrada Mondovì. Al termine dell’attività sarà distribuita una piccola merenda preparata dall’Atelier des Tartes.



Costi: 7 € a bambino laboratorio + merenda (riduzioni con coupon de La Guida o Fidelity card).



I laboratori sono prenotabili (cliccare sul nome dell'evento)



1) ASPETTANDO IL NATALE - 4 DICEMBRE



2) LE LUCI DELLA FESTA - 11 DICEMBRE

3) CHI C'E' IN QUELLA GROTTA - 18 DICEMBRE

LETTURE NATALIZIE PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6–10 ANNI



Le letture si svolgono in un unico turno con posti limitati alle ore 16.00 presso il Museo Diocesano in Contrada Mondovì. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Letture a cura di NOAU Officina Culturale.



Le letture sono prenotabili (cliccare il nome dell'evento)



1) IL PACCHETTO ROSSO - 5 DICEMBRE



2) L'ALBERO DI NATALE DEL SIGNOR VITALE - 12 DICEMBRE

3) FIOCCO DI NEVE - 19 DICEMBRE



Per informazioni: www.museodiocesanocuneo.it | museo@operediocesicuneo.it | cell. 353 4261755.