Volley, A2M. Turno di riposo per la BAM Acqua San Bernardo Cuneo, 1ª in classifica. Codarin: "Bello, ma ora conta poco" (VIDEO)

Turno di riposo per la BAM Acqua San Bernardo Cuneo nel campionato di serie A2 Credem Banca. La squadra di Roberto Serniotti, che con la vittoria di Santa Croce ha raggiunto la vetta della classifica, domani, domenica 21 novembre, guarda agli altri campi nell’attesa del big match di sabato 27 contro Bergamo. Una settimana in più per preparare l’entusiasmante sfida che potrebbe già rappresentare uno spartiacque per Botto e compagni. C’è molta attesa tra i tifosi, i quali non mancheranno di far sentire il loro supporto in un palasport che si preannuncia affollatissimo.

Tra le partite in programma domani, interessanti gli scontri di Castellana Grotte tra la BCC ed i Lupi Santa Croce, mentre a Caorle va in scena un altra bella battaglia tra la rivelazione Motta di Livenza che sfida Cantù.

Intanto abbiamo raggiunto il centrale cuneese Lorenzo Codarin, al suo secondo anno a Cuneo, che ha riposto ad alcune nostre domande tra un allenamento e l’altro. L'intervista nel video a seguire: