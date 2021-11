Nessun impatto delle scommesse sportive sulla Disney: a preoccupazione del CEO svanisce

Il CEO della Disney ha affermato qualche giorno fa di essere stato particolarmente preoccupato, in quanto l’intera compagnia aveva il timore che il marchio ESPN delle scommesse sportive potesse danneggiare il mondo della Disney stessa.

Tuttavia, alcuni studi effettuati dall’azienda hanno dimostrato che questa collaborazione non influenza in alcun modo il marchio Disney, e che quindi non vi è assolutamente alcun tipo di impatto delle scommesse sportive sull’azienda considerata.

La Disney possiede una quota dell’80% di ESPN, e per questo motivo espandere il settore delle scommesse sportive potrebbe soltanto essere un beneficio per il marchio. Gli appassionati di scommesse sportive sono moltissimi in tutto il mondo, e attualmente piazzare una scommessa è particolarmente semplice, in quanto è possibile effettuarla su tutte le migliori piattaforme di casinò digitali.

Queste piattaforme dispongono delle quote concernenti i più importanti e popolari campionati sportivi a livello nazionale ed internazionale, e sono aggiornate continuamente, in modo tale da permettere agli utenti di avere un’idea chiara della situazione. Inoltre, le scommesse non sono soltanto rivolte allo sport, ma anche ad eventi virtuali organizzati dalla piattaforma, dove i giocatori possono provare ad indovinare il risultato di un evento, una competizione o persino un intero campionato.

Come si piazza una scommessa sportiva?

Per effettuare una qualsiasi scommessa sportiva, la procedura da seguire è molto semplice e veloce. In primis, gli interessati devono aprire un conto di gioco su una qualsiasi piattaforma di casinò digitale, e per fare ciò è necessaria la compilazione di alcuni moduli e l’invio del proprio documento d’identità con allegato il codice fiscale. In questo modo, la piattaforma può procedere alla convalida dei documenti e all’apertura del conto di gioco, al quale tutti i giocatori possono accedere utilizzando le guide ai casino online e le credenziali stabilite al momento della registrazione.

Su questi siti online è anche possibile giocare alle slot machine online, ai giochi da tavolo o ai giochi Live; inoltre, la sezione dedicata alle scommesse sportive è sempre disponibile e accessibile in qualsiasi momento della giornata.

Ogni giocatore può decidere l’importo della scommessa e la tipologia che intende utilizzare; ci sono infatti diverse tipologie principali che differiscono per alcuni aspetti fondamentali.

Nel mondo delle scommesse sportive, gli utenti possono decidere di piazzare una scommessa prima dell’inizio dell’evento, cercando di indovinare il vincitore dell’evento, la squadra che effettua il maggior numero di reti, il numero di goal preciso, il risultato esatto della partita e così via.

Ci sono poi le scommesse Live, che possono essere piazzate soltanto dopo l’inizio della partita e anche in questo caso si può giocare sul risultato finale della partita o del primo tempo, sul numero di goal e persino sui giocatori che potrebbero effettuare il maggior numero di goal. Infine, esistono le scommesse concernenti l’intero campionato, e i giocatori devono provare ad indovinare l’esito preciso e quindi il relativo vincitore.

Scommettere online è davvero molto semplice e accessibile in ogni luogo e momento. Tutto quello che serve è un conto di gioco da poter poi utilizzare anche per sessioni di gioco diverse nel corso del tempo. L’importante è giocare sempre in maniera responsabile e consapevole.