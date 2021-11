Sabato 27 novembre il convegno “Un Pianeta per i Giovani” al centro incontri della provincia di Cuneo

Appuntamento per sabato 27 novembre alle ore 09:30 a Cuneo, presso il Centro Incontri della Provincia, per il tradizionale convegno annuale dell’Associazione Insieme, quest’anno affidato nella gestione ed organizzazione al suo gruppo Giovani, guidati dal coordinatore Luca Vender.

“Un Pianeta per i Giovani - Percorsi tra opportunità ed innovazione in Granda”: questo il tema su cui verterà il dibattito per discutere sull’attrattività del territorio della Provincia per i giovani, ragionando sui suoi punti di forza e di debolezza anche trasversalmente alle diverse fasce di età, passando dal campo universitario ai poli di ricerca, dal mondo imprenditoriale e turistico a quello degli eventi e dell’intrattenimento. Sotto la guida di Filomena Greco, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, interverrà Chiara Ambrogio, ricercatrice per le biotecnologie molecolari e docente all’Università degli Studi di Torino, di origine cuneese, specializzatasi negli Stati Uniti, e Aaron Gomez Figueira, già studente messicano dell’Università del Gusto di Pollenzo che vive e lavora nelle Langhe grazie alla propria specializzazione. A questo dibattito si uniranno Nicola Moschetti, studente di ingegneria del Politecnico di Torino, e Paolo Fino, docente universitario e coordinatore della sede distaccata a Mondovì del Politecnico.

Interverranno anche Marco Brandani, amministratore delegato di Maina S.p.A., azienda produttrice di panettoni con una forte vocazione all’esportazione, e Laura Fruttero nella doppia veste di responsabile di Palazzo Righini, small luxury hotel a Fossano, e fondatrice della catena di paninerie gourmet La Farcia.

Infine parteciperanno Carla Coccolo di Slow Food per un’analisi della manifestazione “Cheese” che si tiene ogni due anni a Bra ed Ivan Chiarlo, direttore artistico di “Anima Festival” di Cervere. Concluderà i lavori il Presidente della Provincia, Federico Borgna.

"Una mattinata che si prospetta intensa per l’alto profilo degli ospiti, che si confronteranno per favorire concrete proposte di crescita per il nostro territorio" ci dicono i giovani di Insieme. "Il nostro obiettivo è quello di far emergere le opportunità ed in particolare le criticità del nostro territorio nell’essere “attrattivo” per le future ed attuali figure professionali dentro e fuori la Provincia, e stimolare il dibattito per far sentire coinvolti giovani e adulti che hanno a cuore il futuro e lo sviluppo della Granda".