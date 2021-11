Cosa fare in provincia nella penultima domenica di novembre

Fiere dal sapore autunnale, enogastronomia, musica e spettacoli: ecco alcuni degli eventi in programma per oggi, domenica 21 novembre

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causate, ad esempio, dal maltempo. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni. Tutti gli eventi di questa doemenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Sagre autunnali, fiere ed enogastronomia

Prosegue oggi, domenica 21 novembre, a Villanova Mondovì, la rassegna "BEE - formaggi di montagna" con un ricco programma dedicato a grandi e piccini. Dalle 8 alle 17.30 è in programma la 21° Rassegna della pecora frabosana-roaschina e delle razze ovocaprine. Per le vie del paese ci sarà il Mercato del Gusto e la Fiera di Santa Caterina. In Piazza Rimembranza, nella struttura coperta, dalle 8 sono previste iniziative gastronomiche, show culinari, presentazione di libri, laboratorio per bambini e adulti, street food, caldarroste.

Info e programma completo: https://fierabee.it/it

A Monforte d’Alba torna la tradizionale Fiera dei bèro, storica manifestazione nata per premiare i bèro (montoni) migliori, che quest’anno si svolgerà oggi, domenica 21 novembre. L’appuntamento propone le tradizioni e l’enogastronomia locali. Il programma prevede, al mattino, la colazione del contadino, mentre a pranzo saranno serviti polenta e spezzatino. Per tutta la giornata, le piazze e le vie del paese saranno animate da bancarelle di tutti i generi.

Info: https://business.facebook.com/Comune-di-Monforte-dAlba

Nel fine settimana a Narzole è in programma la Fiera Napoleonica dei porri, dei puciu e della cugnà. Oggi per tutta la giornata ci sarà la grande fiera mercato e alle 10 l’associazione “Narzole20” sfilerà con i costumi storici. Dalle 14 la “Filarmonica Narzolese”, il “Gruppo sbandieratori e musici di Alba” e il gruppo “Lj socio dla bira” allieteranno tutti con musiche e animazione. Durante tutta la manifestazione si potranno degustare piatti della tradizione nei locali del paese e da asporto a cura della proloco.

Info e programma completo: www.narzole.net e www.facebook.com/proloconarzole

Oggi, domenica 21 novembre, torna a Caraglio la XVIII^ edizione di Aj a Caraj, la manifestazione dedicata all'aglio. Quest’anno la manifestazione sarà affiancata dalla 1° sagra della Bagna Caöda e si potrà mangiare questo tipico piatto piemontese sotto l’ala del Pellerin in piazza Cavour dalle 12.00 alle 14.30 con 2 turni: il primo partirà tra le 11.30 e 12.00 ed il secondo alle 13,30. Si richiede la prenotazione in quanto i posti saranno limitati. Il costo è di 15,00 euro e prevede il fujot di bagna cauda con verdure cotte e crude ed il dolce. È in programma il mercatino dei bambini, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e sempre nello stesso orario nella via centrale ci sarà una grande esposizione di prodotti tipici e artigianato. Dalle 10.00 ci sarà “Barbabriciu”, che con la sua motosega darà nuova vita ad un vecchio ceppo di cedro che andrà ad impreziosire un angolo di Caraglio. Dalle ore 14.30 grande castagnata della Pro Loco.

Info: www.facebook.com/AssociazioneInsiemePerCaraglio

A Murello oggi sono in programma i festeggiamenti di Santa Caterina.

Per le 9.30 è stata organizzata una passeggiata in luoghi dove la campagna ha mantenuto i suoi caratteri “rurali”, su strade secondarie in gran parte sterrate, alla scoperta della grande azione partigiana del 2 dicembre 1943, con l’attacco all’aeroporto di Murello. L’appuntamento è in piazza Capitano Occello, con partenza dell’escursione alle 9,30. Alle 12.00 verrà distribuita la polenta e salsiccia da asporto. Alle 14.00 è prevista la passeggiata a "sei zampe" e alle 16.00 la passerella dei cani con premiazione. Dalle ore 08.00 alle ore 18.00 ci sarà la Fiera Commerciale, l’esposizione trattori d'epoca e mostre nella Crusà. In Piazza Capitano Occello ci sarà uno speciale circuito per cimentarsi nella guida di guizzanti.... macchine a pedali! Info: www.comune.murello.cn.it

Ad Alba prosegue l'apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, con la rassegna Albaqualità. L’Alba Truffle Show continua ad accogliere, nel consueto clima di raffinata famigliarità, le creazioni gourmet nate dall’estro sapiente di grandi firme della cucina nazionale e internazionali. Oggi alle ore 15.00 si terrà il Laboratorio sul Prosciutto Crudo di Cuneo. Proseguono anche i seminari di Analisi Sensoriale e le Wine Tasting Experience. Sempre aperto l'Alba Truffle Bimbi, un luogo di divertimento interamente pensato per bambini, senza mai tralasciare l'aspetto didattico ed educativo, in totale sicurezza. In città ci sarà il Mercato della Terra Slow-food dalle 9 alle 20. Scopri tutti gli eventi correlati alla Fiera su: www.fieradeltartufo.org

Cuneo Neve lancia la promozione dedicata a tutti i visitatori della Fiera del Tartufo 2021: 2 skipass al prezzo di 1. Conserva il biglietto di ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2021 o la mail di prenotazione del biglietto acquistato, presentati alla cassa della stazione sciistica insieme a un accompagnatore e ritirate 2 skipass al prezzo di 1. Info: www.cuneoneve.it

In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero aprono le loro porte. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, accolgono appassionati e curiosi. L’enoturista può contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Scopri quelle che puoi visitare questa domenica su: www.langhe.net

A Cervere la Fiera del Porro si terrà fino al 28 novembre e per osservare rigidamente le norme di sicurezza previste gli appuntamenti gastronomici si sposteranno nella sede della Pro Loco Amici di Cervere. Per questa edizione sono in programma 15 appuntamenti gastronomici a menù su prenotazione. Oggi, domenica 21 novembre, appuntamento con il mercato domenicale dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Per coloro che non sono riusciti a prenotare è previsto anche il servizio di asporto e i ristoranti locali proporranno un ricco menù ai porri.

Scopri quali su: www.fieradelporrocervere.it e www.facebook.com/porrocervere

A Neive questa domenica nel centro storico, arriva lo Street market: una giornata tra artigianato, abbigliamento, vintage, design e modernariato, accompagnati da un po’ di buona musica in filodiffusione, dalle ore 10 alle ore 19. È un’occasione per visitare quello che è tra i Borghi più belli d’Italia. Info: https://business.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

Musica, spettacoli ed eventi culturali

Per la rassegna “Classica: i Concerti della domenica mattina”, organizzati dall’Alba Music Festival, oggi, domenica 21 novembre, alle 11 è in programma il concerto della coppia Marco Schiavo e Sergio Marchegiani. I due musicisti in occasione dello spettacolo albese proporranno musiche di Bach, Mozart, Schubert e Brahms. I concerti di Classica si svolgono tutte le domeniche mattina di Fiera nella Chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba.

Info e prenotazioni su www.albamusicfestival.it

Oggi, domenica 21 novembre, alle ore 21 il teatro Busca di Alba ospiterà il recital teatral-musicale “Sogna mia cara anima”, interpretato da due dei più importanti attori del panorama teatrale italiano, Ugo Pagliai e Paola Gassman con le musiche originali firmate dal compositore Davide Cavuti. I due protagonisti porteranno in scena uno spettacolo omaggio alla Poesia e ai grandi autori senza tempo. Durante la serata, ai momenti di recitazione di brani di autori quali Shakespeare (da “Romeo e Giulietta”), Dante, Gabriele D'Annunzio, Leopardi, Jacopone da Todi si alterneranno le musiche a cura del maestro Davide Cavuti eseguite con il chitarrista Franco Finucci. Tutte le informazioni sullo spettacolo che rientra nel cartellone della rassegna “La Santità Sconosciuta” sono disponibili sul sito dell'associazione Arturo Toscanini sul sito: www.associazionetoscanini.it

A Savigliano questa settimana sono in programma i festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica. Oggi alle 10.50 a Palazzo Taffini, per la rassegna “Concerti della domenica e aperitivi in musica”, è previsto il concerto “Le grandi sinfonie per piccolo organico – Ensemble Beethoven.cam”. Alle 11.30 in piazza Santarosa ci sarà la sfilata del Complesso Bandistico Città di Savigliano nel centro cittadino e il concerto. Info: www.visitsavigliano.it/festeggiamenti-per-santa-cecilia-patrona-della-musica

Questa domenica, 21 novembre, alle 10.30 ci sarà il gran finale del festival 2021 dei Giovani Musicisti Europei a Mondovì, con l’Eliot Quartet, formato da Maryana Osipova (primo violino), Alexander Sachs (secondo violino), Dmitry Hahalin (viola), Michael Preuß (violoncello). Il quartetto si esibirà al Circolo Sociale di Lettura nella mattinata. Il programma prevede la trascrizione di Benjamin Godard delle “Kinderszenen” di Robert Schumann, la Serenata Italiana di Hugo Wolf e il quartetto op. 135 numero 16 di Ludwig Van Beethoven. Ingresso gratuito, obbligatorio il green pass. Info: www.linuscultura.com

Scrittorincittà si svolge a Cuneo fino ad oggi, domenica 21 novembre. Il tema intorno al quale autori italiani e stranieri saranno come sempre chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi, è "Scatti". La manifestazione proporrà incontri, reading e laboratori per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all'arte, dallo sport al cinema, dalla scienza alla musica. Alcuni incontri saranno online e altri in presenza, diffusi in varie sedi della città di Cuneo, alcuni dei quali trasmessi anche in streaming.

Scrittorincittà prevede nel programma anche musica e spettacoli. Oggi, domenica 21 novembre, all’Open Baladin, live di Giovanni Anselmi (chitarra e voce) e Simona Zeccone (voce). Per gli incontri dedicati al settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, al Teatro Toselli, appuntamento con Gek Tessaro , con cui ci immergiamo nell’Inferno di Durante, Dante, Alighieri.

Info e calendario completo: www.scrittorincitta.it

A Dogliani la Filarmonica “Il Risveglio” festeggia S. Cecilia oggi, domenica 21 novembre. Sarà un’occasione in cui, accanto all’importante momento di festa, si passeranno in rassegna i due anni difficili che hanno caratterizzato la vita associativa, fatta di stop and go ma in cui non è mai venuta meno la voglia di suonare come ha dimostrato l’esecuzione a distanza dell’Inno a Dogliani nel corso del primo lockdown. La ricorrenza della Santa Patrona della Musica sarà anche l'occasione per consegnare riconoscimenti ai musici che hanno raggiunto traguardi associativi.

Info: https://ilrisveglio.altervista.org/appuntamenti

A Piasco questa domenica alle ore 15, alla sala polivalente si proietterà il docufilm “Bogre

- La grande eresia europea”, alla presenza del regista Fredo Valla (ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.vallidelmonviso.it

Fino a domenica 28 novembre la mostra collegata al progetto cinematografico è visitabile presso il centro “Segnavia - Porta di Valle” di Brossasco.

Oggi, domenica 21 novembre, alle 16.30, per il teatro dedicato alle famiglie il sipario del Moretta ad Alba si alzerà sullo spettacolo «La fortuna di Gianna», favola in musica ispirata a quella dei fratelli Grimm, scritta e suonata da Il Teatrino di Giovanna Stella. In un susseguirsi di personaggi strampalati, battute, canzoni e fascinazioni fiabesche, il racconto in musica è un omaggio alla semplicità e il candore che dimostra a grandi e bambini come, talvolta, il «niente» sia di gran lunga preferibile al «tutto». «Applaausi» è una rassegna di teatro a ingresso gratuito che nasce anche «grazie» alla pandemia: Info: www.facebook.com/teatrodelfiasco

Appuntamenti vari

La Fondazione CRC porta a Cuneo, Alba, Bra e Mondovì “Cuneo Provincia Futura”, la più grande mostra spettacolo a cielo aperto. L’evento espositivo, curato dal regista e show designer Alessandro Marrazzo, è dedicato all’esplorazione delle grandi sfide del futuro: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo, macchina e natura, dall’intelligenza artificiale alle conquiste spaziali, dall’ambiente alle arti. Palazzi, strade, piazze e tutto il tessuto urbano diventano così protagonisti e messaggeri di contenuti. Grazie alle più recenti e innovative proposte tecnologiche, le videoinstallazioni creano un’esperienza unica, immersiva e coinvolgente. Gli spettacoli sono previsti fino ad oggi, domenica 21 novembre.

Info su: www.spazioinnovazione.com

A Cuneo è in programma la Straconi 2021, che si svolgerà con una nuova modalità fino ad oggi, domenica 21 novembre, sempre all’insegna della solidarietà. Tutti coloro che si sono iscritti potranno effettuare la camminata nel tratto del percorso presso il Parco Fluviale Lungo Gesso che sarà allestito con striscioni, tabelloni e totem, mentre i partecipanti dotati di pettorale ufficiale saranno fotografati da membri dell’organizzazione, presenti nei giorni dell’evento dalle 10.00 alle 16.00, salvo maltempo. Ci saranno due postazioni di controllo, all’inizio e al termine del percorso nel parco, dove si eseguirà la punzonatura dei pettorali. Al momento della seconda punzonatura presso le postazioni del parco verranno distribuiti eventuali omaggi offerti dagli sponsor. Il percorso di 6,8 km ha come punto di partenza Piazza Galimberti, prosegue lungo Corso Nizza, Corso Brunet, Viale degli Angeli, Calà Gino Giordanengo, Parco Fluviale Lungo Gesso, Via Parco della Gioventù, Casa del Fiume, Via Porta Mondovì, Ascensore inclinato o stradina adiacente, Corso Marconi, Rondò Garibaldi, Corso Garibaldi con arrivo a Piazza Galimberti.

Info e aggiornamenti: www.straconi.it

In occasione della 42ª Fiera del porro, l’associazione Volontari per l’arte della Diocesi di Fossano, propone le visite culturali alla scoperta dei beni architettonici di Cervere. In particolare, saranno visitabili la chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, la Confraternita di Santa Croce e l’adiacente cappella di Santa Maria e la cappella di San Sebastiano. I volontari saranno disponibili oggi dalle 15,30 alle 17,30, in piazza Umberto I e in piazza San Sebastiano per accogliere e accompagnare quanti vorranno conoscere questa parte del patrimonio diocesano; le visite sono gratuite e senza necessità di prenotazione. Info: www.facebook.com/volontariperlarte

Oggi a Vottignasco è in programma la seconda parte dell’evento Restitussion, organizzato dall’associazione fra piccoli Comuni Octavia. Per l’occasione, verranno

aperte le chiese, in particolare la cappella di San Rocco in frazione Tetti Falchi, la parrocchiale

della Sacra Famiglia, la confraternita dell’Assunta e il santuario della Madonna

del Bosco. In occasione dell’evento sarà la possibilità di pranzare in bocciofila o al ristorante Angolo del Gusto con prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio, passeggiata per gli edifici religiosi del paese: ritrovo alle 14.30 davanti al salone L’Amas.

A Villafalletto sarà visitabile la cappella di San Rocco. Aperture dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30. Info: www.facebook.com/AssociazioneOctavia

Torna la possibilità di visitare il Castello di Monasterolo sia per adulti che per bambini. I “grandi” potranno scoprire la storia della famiglia Solaro, ammirare la Sala d’oro e vedere concretamente

come era strutturato un castello nel medioevo, mentre la vista guidata per “piccoli” verrà organizzata sotto forma di gioco, con indovinelli, balli e… castelli da smontare, tutto con la

compagnia di Elio, la mascotte del maniero. L’appuntamento è per oggi, domenica 21 novembre, nei seguenti orari: 14.30 visita per adulti (5 euro a persona) e alle 16 visita per bambini (6 euro a persona comprensiva di merenda da consumarsi al circolo Acli). Obbligo di green pass e mascherina. Info e prenotazioni: www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps

Nella galleria Casa Francotto a Busca è in corso la mostra “Da Kandinsky ai contemporanei. Il lungo viaggio di energia, colore e segno” che resterà aperta fino al 20 gennaio nei fine settimana e negli altri giorni su prenotazione. Il percorso, con 65 opere, vuole valorizzare il colore e la forma nell’arte in risposta a un contesto sociale contemporaneo così complicato e segnato dalla pandemia. La rassegna narra il viaggio dell’astrattismo attraverso il XX secolo, dal genio di Kandinsky, presente con un olio del 1928 inedito, per passare attraverso le diverse correnti pittoriche e singoli artisti che hanno condiviso tale visione. In mostra autori come Morlotti, Pizzinato, Turcato, Corpora per arrivare ai “puristi teorici” dell’arte astratta quali Munari, Reggiani, Veronesi e Soldati. Gli anni ’60 saranno rappresentati da opere di Dorazio, Perilli, e Turcato, ma anche Capogrossi e gli spazialisti Bacci e Crippa. Figura centrale della rassegna sarà l’opera di Victor Vasarely, molto attento al rapporto tra pensiero e colore (gestaltpsycologie). Un esempio di come il colore nel percorso della storia della pittura affascina per la sua “anima” lo troviamo con le presenze di Tadasky e Tornquist. Le istanze contemporanee sono rappresentate dall’opera di Aricò, Pardi, Nigro, e Borella ma anche dai giovani Chen Li, Max Coppeta e Dognazzi.

Info: www.comune.busca.cn.it



Nelle Langhe e nel Roero l’autunno regala paesaggi meravigliosi con i tanti colori del foliage da ammirare mentre si percorrono a piedi i tanti sentieri proposti da comuni e associazioni. A Belvedere Langhe, l’associazione Belvedere Duemilaeventi ha ripulito, segnalato con cartelli e mappato cinque facili sentieri attorno al paese. Partendo tutti dal centro di Belvedere Langhe, i percorsi si dirigono verso il bosco a valle dell’abitato, luogo denominato Le piagge. Bianco, rosso, giallo, azzurro e blu sono i colori che indicano i percorsi. Il primo è di circa 2 chilometri; il secondo e il terzo sono lunghi 4 chilometri, mentre il quarto e il quinto ne misurano 7. Info: https://business.facebook.com/BelvedereduemilaEventi

Nel Roero l’Ecomuseo delle Rocche propone due nuovi sentieri: l’anello del barbet di Baldissero e il sentiero della battaglia di Ceresole d’Alba. Una raccomandazione: fino al 19 dicembre è periodo di battute di caccia al cinghiale, pertanto, si raccomanda di prestare attenzione nel percorrere i Sentieri. Info: www.ecomuseodellerocche.it

Bruna Aimar