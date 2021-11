Anche i coordinatori giovanili piemontesi al convegno di Gioventù nazionale a Roma

Si è tenuto a Roma, il 16 novembre, un incontro per tutti i giovani eletti di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, a livello nazionale. Presente anche il coordinatore regionale piemontese Luca Novelli e i coordinatori giovanili delle province piemontesi.



“Senza dubbio si è trattato di un evento importante dove hanno partecipato le più alte cariche del movimento” commenta Alberto Deninotti, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, intervenuto alla riunione. “È fondamentale confrontarsi con i membri eletti in altri comuni per cercare di portare un valore aggiunto anche al nostro territorio. Stiamo crescendo, il movimento si sta ampliando, in provincia abbiamo un coordinamento che lavora promuovendo gli interessi del territorio cuneese. Siamo a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse a darci una mano”.



“Osservo con orgoglio la crescita del partito anche a livello giovanile” dichiara William Casoni, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. “Un elemento, questo, che dimostra ancora una volta quanto il nostro partito sia il più attento ai giovani e alle loro esigenze, troppo a lungo ignorate dalla politica nazionale. Non posso che rinnovare i miei migliori auguri a tutti i ragazzi e le ragazze eletti nella nostra Provincia nei vari consigli comunali, andando ad inserirsi nella capillare rete di amministratori che il nostro partito può vantare nel territorio”.