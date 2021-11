Il PD della Granda sceglie Mauro Calderoni come candidato segretario

Il dibattito all'interno del Partito Democratico della provincia di Cuneo si è concluso nei giorni scorsi con l'individuazione di un'unica candidatura per la rielezione del Segretario provinciale del partito. La scelta è caduta sul saluzzese Mauro Calderoni, e ciò consentirà a tutti i circoli di fare i prossimi Congressi concentrandosi sulle cose da fare a livello locale nei prossimi mesi, che saranno molto impegnativi per il PD: il quale ha mostrato di essere in un buon stato di salute dopo l'avvio della segreteria Letta e le recenti elezioni amministrative.



Nel mese di dicembre si svolgeranno le elezioni del Consiglio provinciale: con votazione di secondo grado (cioè aperta ai sindaci e ai consiglieri di tutti i Comuni della Granda) saranno rinnovati i dodici membri del Consiglio, mentre il presidente Federico Borgna resterà in carica fino alla prossima primavera, quando scadrà anche il suo mandato come sindaco di Cuneo. A tale appuntamento il PD parteciperà come parte di una lista del centrosinistra allargato agli amministratori civici che si renderanno disponibili. Nella primavera 2022, oltre alla elezione del nuovo Presidente della Provincia, andranno al voto per il sindaco i Comuni di Cuneo, Savigliano, Mondovi, Racconigi ed altri minori.



Tornando alla candidatura a segretario provinciale, Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo, 48 anni e già una notevole esperienza amministrativa e politica alle spalle, ha assicurato che la sua segreteria sarà impegnata nel definire insieme ai circoli territoriali una conduzione "che garantisca radicamento territoriale, esperienza ed una equilibrata rappresentanza generazionale e di genere". A questa conduzione il circolo PD braidese parteciperà con il massimo impegno, anche in relazione al fatto che ha saputo crescere in forza numerica e politica fino ad essere oggi il maggiore della provincia.



Il Congresso di circolo di Bra (per eleggere i segretari locali, il segretario provinciale e l'Assemblea provinciale) si terrà sabato 4 dicembre alle ore 16.30 presso la Bocciofila di viale Industria. Praticamente certa la rielezione dei co-segretari che hanno retto il circolo in questi ultimi tre anni: Iman Babakhali, Roberto Carena e Walter Gramaglia, giovani e capaci di dare nuova linfa al circolo locale. Dopo la presentazione dei candidati e contestualmente alle votazioni, verso le 19 ci sarà un aperitivo e lo scambio gli auguri di buon Natale.