Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di Gabriele Dall’Acqua dei Frati Minori di Canale

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». (Gv 18,33-37)

Oggi, 21 novembre, la Chiesa giunge alla XXXIV Domenica del Tempo Ordinario (Anno B, colore liturgico bianco) e celebra la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.

La corona, il mantello di porpora e le acclamazioni. Nella scena descritta da Giovanni compaiono tutti gli elementi che caratterizzano l’intronizzazione di un imperatore. Gesù sembra accettarle, poiché dimostrano nel modo più esplicito qual è il suo giudizio sulle ostentazioni di potere e sulla ricerca di gloria di questo mondo.

Ambire ad un trono, ricercare con ansia una posizione elevata, per Lui è una farsa, forse la più comune commedia recitata dagli uomini di ogni tempo. Forse si tratta pure della più comune illusione: tutta la gloria del mondo non aggiunge nulla ad ogni uomo, anzi, si rivela presto una schiavitù, un peso da mantenere, schiacciando altre persone, una corsa insensata per un uomo che, invece, può già riconoscersi ricco dell’amore di Dio, e riconoscersi innalzato gratuitamente ad essere Figlio di Dio.

Tuttavia, la storia spesso appare come un susseguirsi di regni, spesso crudeli e impietosi con i deboli. Il profeta Daniele li elenca, dicendo che sono come bestie feroci (Dn 7,2-8) a cui seguirà finalmente un figlio dell’uomo (un’espressione ebraica che significa semplicemente “un uomo”). Il cuore di bestia è quel cuore che cede all’illusione del potere, che intende l’autorità come dominio, che perverte ogni passo che poteva essere di liberazione in una nuova oppressione o sfruttamento. Tutti i regni e le ideologie che si sono susseguite nella storia si sono pervertite al medesimo principio: la competizione, il forte che soggioga il debole, il capace che sottomette il meno dotato, il ricco che si impone sul povero. Passano i regni e le stagioni, ma medesimi rimangono i pensieri ed i sentimenti che animano questi processi: sopraffazione, voracità, forza, denaro… La profezia di Daniele si è compiuta solo con l’avvento di Gesù. Ecco finalmente comparire un cuore di uomo che non si perverte alla solita logica bestiale e che inizia una storia nuova.

Pilato, di fatto, qui si trova di fronte un uomo solo, disarmato, senza soldati, abbandonato e per giunta schiaffeggiato. Il suo Regno non ha evidentemente nulla in comune con questo mondo. Non uccide nessuno, va Lui a morire; non comanda sugli altri, obbedisce al Padre Suo; non si allea con i grandi e i potenti, si mette dalla parte di coloro che non contano nulla.

«Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce», dice Gesù. Se per i greci la verità è la scoperta dell’essenza, del segreto, della logica delle cose; per gli ebrei la verità è intesa diversamente: essa è qualcosa di concreto che avviene nella storia con stabilità, perseveranza, qualcosa di affidabile. Nel mondo, nel divenire della storia che presenta il solito ritornello di forza e potere, c’è anche qualcosa di stabile, affidabile, perseverante. Sono i disegni di amore del Signore. Sempre è possibile scegliere un'altra strada, quella della logica, del servizio, della fraternità. «Essere della verità» significa lasciarsi coinvolgere nella realizzazione dei disegni del Padre, che è Amore ed è fedele al suo patto con l’uomo fino a donare la sua vita per noi.