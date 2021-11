Volley A2/F – gir.B: la Lpm Bam Mondovì risale al 2° posto. I risultati della 9^ giornata e la nuova classifica

Si è completato il quadro degli impegni validi per la 9^ giornata di andata della regular season di volley di serie A2 femminile (gir. B). Dopo la vittoria della Lpm Bam Mondovì sul campo del Soverato è giunta la risposta del Cda Talmassons. La squadra friulana, attuale capolista solitaria, ha concesso il primo set al Club Italia, per poi riprendere il bandolo della matassa e chiudere il match sul 3-1.

Prova maiuscola dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo, che in casa ha superato il Montecchio per 3-0, concedendo alla squadra di Amadio solo 39 punti. Successi casalinghi anche per Albese Como e Vicenza, rispettivamente contro Martignacco e Catania. Ecco il quadro dei risultati odierni e la nuova classifica.

Risultati 9^ giornata di andata – Gir. B

Volley Soverato Lpm Bam Mondovì 0-3 Albese Como Itas Martignacco 3-0 Eur. Pinerolo Ipag Montecchio 3-0 Anthea Vicenza R.S. Catania 3-1 Cda Talmassons Club Italia Crai 3-1

Turno di riposo: Egea Modica

Classifica Girone B

1 Cda Talmassons 21 2 Lpm Bam Mondovì 20 3 Eur. Pinerolo 20 4 Ipag Montecchio 18 5 Itas Martignacco 13 6 Albese Como 13 7 Volley Soverato 11 8 Anthea Vicenza * 10 9 Club Italia Crai 5 10 Sicilia Catania * 4 11 Egea Modica 0

*squadre che devono ancora riposare