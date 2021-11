L’autunno è servito in tavola e ha il gusto di un buon risotto alla milanese

Novembre, autunno, foglie che cadono. Copertina, divano, serie tv. Maglioncini, buio presto, ombrellino in borsa. Arietta fredda, cioccolata calda. Siamo in quel periodo dell’anno. Le felpe hanno sostituito le canotte, le castagne hanno preso il posto dell’anguria.



Bye bye insalate di riso, la stagione fredda invita a gustare un bel risottino alla milanese, giallo e profumato. Scordatevi, però, le bustine commerciali! Procuratevi 30 pistilli di zafferano (da ricercare, ad esempio, al Mercato della Terra di Bra) e lasciateli in infusione nell’acqua calda per almeno 2 ore. Se avete un amico convinto che si mangi bene solo al Sud, seguite la ricetta della nostra amica braidese, ma milanese d’adozione, Enrica Bonardi e lasciatelo senza parole.



Iniziamo preparando 1 litro e ½ di brodo di carne. A parte, in una casseruola fondete 30 g di burro con 20 g di midollo di vitello, aggiungete ½ cipolla tritata finemente e, a fiamma bassissima, fatela diventare trasparente. Unite 320 g di riso e portatelo a metà cottura versandovi ogni tanto un mestolino di brodo bollente.



Ora aggiungete l’acqua di infusione dello zafferano e terminate di cuocere aggiungendo un mestolo di brodo alla volta. Il risotto deve rimanere “all’onda”, quindi denso e cremoso. Non salate, perché il brodo lo è già abbastanza.



Togliete dal fuoco, mantecate il risotto con 30 g di burro e insaporitelo con il parmigiano grattugiato. Doppia libidine se ci aggiungete pure l’ossobuco di vitello con gremolada, un condimento composto da trito di prezzemolo, aglio e scorza di limone. Godimento vero.