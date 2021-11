Non solo d’estate, a Bra è scacchi mania anche nella stagione autunno/inverno

Babbo Natale ha fatto una capatina a Bra con un bel po’ di anticipo per regalarci una gioia.

Nel pomeriggio di sabato 20 novembre le vie dello shopping si sono popolate di gente, che ha potuto cimentarsi in uno dei giochi più antichi e, ancora oggi, più conosciuti in tutto il mondo: gli scacchi.



Sulla scia del grande successo ottenuto quest’estate, piccoli e grandi si sono divertiti con pedine in formato gigante, per un’esperienza che ha rallegrato gli animi e l’atmosfera del weekend. Ma non finisce qui, tra il foliage e le vetrine dei negozi già addobbate per le feste, chi l’ha detto che l’autunno dev’essere per forza sottotono?