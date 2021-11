Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì incontra un Soverato “ferito” e voglioso di riscatto

Seconda trasferta consecutiva per la Lpm Bam Mondovì, che dopo aver “sbancato” Modica con un secco 0-3 ed aver osservato il proprio turno di riposo, ritorna al Sud, questa volta in Calabria, per affrontare questo pomeriggio alle 16 una delle formazioni più quotate del girone B, la Ranieri International Soverato.

La squadra del tecnico Bruno Napolitano è reduce da tre passi falsi consecutivi, nell’ordine contro Talmassons (1-3), Ipag Montecchio (3-1) e Club Italia Crai (3-0). Un Soverato che sta attraversando un periodo delicato e che dunque vuole mettersi alle spalle le ultime delusioni, cercando di sfruttare appieno il turno casalingo.

Le calabresi, però, si troveranno di fronte un Puma in costante crescita e che in trasferta ha sempre vinto, superando squadre del calibro di Montecchio (2-3), Vicenza (0-3) e Modica (0-3). In casa il Soverato, ad eccezione del passo falso contro il Talmassons, ha sempre vinto, superando nettamente Albese Como (3-0) e Modica (3-0) e infliggendo all’Eurospin Ford Sara Pinerolo quella che al momento è l’unica sconfitta subita in campionato dalla squadra di Marchiaro.

Soverato che scenderà in campo Roberta Purashaj e Ludovica Mennecozzi pronte ad alternarsi al palleggio; Al centro Sara Tajè e Chiara Riparbelli; Asse laterale composto da Simona Buffo e Gaia Badalamenti, con Giorgia Quarchioni pronta a far rifiatare all’occorrenza le compagne; Nel ruolo di libero Federica Ferrario; infine come opposto agirà l’ultima arrivata alla corte di coach Napolitano, la francese Victoria Foucher.

Quattro i precedenti al PalaScoppa tra le due formazioni, con due vittorie per parte. Tre, invece, le ex dell’incontro, tutte nelle file della Lpm Bam Mondovì e rispondenti ai nomi di Veronica Bisconti, Maria Luisa Cumino e Veronica Taborelli. Arbitri dell’incontro Luca Pescatore (Cerveteri) e Eustachio Papapietro (Matera). Il match, come di consueto sarà trasmesso in diretta streaming free sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaScoppa il fischio d’inizio è fissato alle ore 16.