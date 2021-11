A Peveragno si inaugura il restauro del dipinto della Santissima Trinità

Il prossimo sabato 27 novembre alle ore 15 verrà inaugurato il restauro del dipinto murale della Santissima Trinità in Piazza XXX Martiri (ex Piazza Paschetta) del comune di Peveragno.

Il dipinto murale risale al XVII secolo ed era stato realizzato per volere di alcuni Peveragnesi sopravvissuti all’epidemia di peste, come espressione della loro gratitudine per aver avuto risparmiata la vita.

Il rispetto verso le loro intenzioni e verso l’impegno da loro profuso nel realizzare l’opera sono alla base delle motivazioni che ci hanno indotto a prenderci cura del dipinto. L’aver vissuto la stessa esperienza drammatica, l’aver provato la paura verso un morbo pericoloso e mortale, in questi anni di pandemia, ci ha avvicinati ai loro sentimenti e alle loro intenzioni.

L’Associazione Culturale “Il Ricetto”, con il patrocinio del Comune di Peveragno, ha curato il progetto del restauro, per il quale è stata incaricata la restauratrice Luisa Torrero, che ha più volte operato nel Comune di Peveragno.

L’Associazione ha potuto operare grazie alla collaborazione e partecipazione di persone, associazioni ed enti che hanno a cuore il patrimonio artistico del paese.