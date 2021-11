Coldiretti Cuneo: domenica nel duomo di Ceva il “grazie” del mondo agricolo cuneese al creato

Si celebra domenica 28 novembre la 71esima Giornata provinciale del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza festeggiata da Coldiretti Cuneo per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sulla nuova annata. Quest’anno sarà il Cebano ad ospitarla, nel Duomo Maria Vergine Assunta di Ceva.

La Santa Messa, alle ore 11, sarà presieduta dal Vescovo di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli, concelebra Don Franco Bernelli Parroco del Duomo. Come da tradizione, saranno portati all’altare i doni della terra, in segno di ringraziamento per quanto ricevuto. Un gesto semplice che riconosce i solidi valori cristiani alla base dell’azione sociale di Coldiretti nella giornata che chiude l’annata agraria.

Al termine della funzione, il Vescovo benedirà i mezzi agricoli.

Il messaggio scelto quest’anno dalla Chiesa italiana per la Giornata del Ringraziamento, dal titolo “Lodate il Signore dalla terra… voi bestie e animali domestici”, è un’occasione per riscoprire l’unità della Creazione e vigilare sul rischio di contrapporre, separare, prendere le parti degli uni contro gli altri. Come racconta la Bibbia la famiglia della Creazione è una sola nei momenti felici del giardino primordiale ed è una sola nel momento tragico del diluvio universale. Nel giardino e nell’arca, animali e umani sono insieme. La sensibilità per la vita e per la sofferenza di ogni creatura è ciò che rende preziosa la presenza degli umani sulla Terra. Per questo non possiamo mai concederci di disprezzare l’umanità. E dobbiamo continuamente migliorare e potenziare la nostra umanità a salvaguardia di tutto il Creato.

La Giornata del Ringraziamento sarà un’importante occasione di riflessione e preghiera, alla quale Coldiretti Cuneo invita a partecipare gli imprenditori agricoli da tutta la Provincia con le loro famiglie.

La Santa Messa verrà trasmessa in diretta su Telecupole (visibile sui canali: 15 Digitale Terrestre, Sky 824, TivùSat 422) e sarà visibile anche in streaming sulla pagina Facebook del Duomo di Ceva Parrocchia Maria Vergine Assunta su quella di Coldiretti Cuneo.