Con i fondi del PNRR per il patrimonio pubblico Busca pensa a una nuova scuola in frazione San Chiaffredo

Una nuova scuola nel territorio buschese. No, non stiamo parlando del progetto di realizzazione del nuovo polo scolastico della città ma di un’iniziativa dell’amministrazione che coinvolge la frazione di San Chiaffredo, e che verrà finanziata con i 2.500.000 euro che Busca ha raccolto come fondi del PNRR destinati agli interventi sul patrimonio pubblico.



La notizia è stata data dalla Regione alla fine della scorsa settimana, con la pubblicazione di un elenco in cui i diversi enti premiati figurano assieme all’entità del finanziamento raccolto.



“Abbiamo pensato di presentare al bando il progetto di costruzione di una nuova struttura scolastica, un plesso che accolga circa 100 allievi in una frazione in forte espansione e collegata anche al Comune di Tarantasca – ha sottolineato il sindaco di Busca Marco Gallo - . Non vogliamo, però, mettere troppa carne al fuoco e prima di partire a spron battuto con questo progetto intendiamo concentrarci sul cantiere del nuovo polo scolastico. È indubbio, però, che questi fondi ci permettano di guardare al futuro con una certa tranquillità”.