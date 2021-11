Lions Club Mondovì Monregalese con il Leo Club a sostegno dei giovani

Un meeting dedicato all’importanza della collaborazione e al lavoro in sinergia quello che si tenuto, con il Lions Club Mondovì Monregalese e i giovani del Leo Club, promosso dal presidente Sergio Zavattero in collaborazione con il Leo Advisor Giacomo Nasi, con obiettivi che potranno essere raggiunti grazie ad un lavoro congiunto. L'incontro è stato inoltre l’occasione per ascoltare un approfondimento dei Services nel programma dei giovani e per accogliere, nella stessa serata, nuovi soci sia Lions che Leo.

Dopo l’apertura dell’incontro da parte delle cerimoniere Valentina Renda e Marianna Fia, sono intervenuti: la Chairperson del distretto 108ia3, Valentina Pilone, che ha evidenziato che la collaborazione continuativa fra le differenti generazioni è sempre efficace ed efficiente, la presidente distrettuale Leo Beatrice Usseglio che ha sottolineato che tutto ciò che si fa insieme si fa meglio, la presidente del Leo Club Maddalena Fia che ha illustrato la continua collaborazione con il Lions tramite il Leo Advisor Giacomo Nasi, che ha spiegato come viene messo in atto questo lavoro congiunto e i risultati che si possono ottenere insieme.

Il presidente Zavattero ha confermato l’impegno economico del Lions Club per il sostegno ai giovani Leo, erogato ogni anno con la finalità di supportarli nelle loro numerose attività di servizio alla comunità.

Nella serata sono stati accolti i nuovi soci del Leo Chiara Conti, Lorenzo Di Lullo e Lucia Sagnelli, presentati rispettivamente dalla madrina Beatrice Usseglio e dai padrini Pietro Danna e Pietro Meineri e il nuovo socio Lions, il dottor Maurizio Ippoliti, medico chirurgo, presentato dal Lions padrino Enrico Ferreri.