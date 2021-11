Cuneo e i "suoi" fanti piumati: si torna a parlare del raduno nazionale dei Bersaglieri

Si avvicinano i giorni dal 16 al 22 maggio, nei quali la città di Cuneo ospiterà il raduno nazionale dei Bersaglieri: nella serata di domani (martedì 23 novembre) nella riunione della I^ commissione consiliare della città, si presenterà la costituzione del vincolo di destinazione sull'avanzo di amministrazione del 2020.

Prima della commissione di ieri sera l'ultimo "aggiornamento" ufficiale del cammino verso il raduno dell'anno prossimo era stato il convegno "A passo di corsa verso Cuneo 2022" nel dicembre 2020.

Un evento - il raduno - a cui la città guarda con grande attenzione e attesa, e che si propone di celebrare lo storico legame del Corpo dei fanti piumati con il cuneese: proprio qui, nel 1861, venne costituto il Comando dei Bersaglieri del I Corpo d’Armata da cui deriverà il 1° Reggimento Bersaglieri ed è stato proprio un fante originario di Cuneo - Giuseppe Vaira - a esibire per la prima volta il celeberrimo cappello piumato.

Alle date del 2022 si è arrivati a seguito del rinvio - ratificato nel maggio 2020 e causato dalla pandemia da Covid-19 - dell'appuntamento di Roma. In origine l'evento si sarebbe dovuto tenere - come illustrato nella presentazione ufficiale del logo occorsa nel salone d'onore del municipio di Cuneo il 21 giugno 2019 - nei giorni dal 17 al 23 maggio dell'anno in corso.

A ratificare la scelta di Cuneo come luogo del raduno nel novembre 2018 era stata l'assemblea nazionale dei Bersaglieri, in una votazione che aveva coinvolto anche la città di La Spezia (dove si organizzerà, a questo punto, per il 2023).