Ad Aldo Cazzullo il Tartufo dell’Anno della fiera nazionale di Vezza d’Alba [FOTO]

Con la consegna del Tartufo dell'anno al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo si è chiusa la 41ª "Fiera del Tartufo Bianco e del Vini del Roero" di Vezza d'Alba.

La consegna è avvenuta dalle mani di Andrea Rossano, fondatore dell'azienda vezzese Tartufingros.

"Non poteva essere più appropriata la scelta della sede dell'Enoteca, quale riferimento enogastronomico e turistico del Roero – commenta il sindaco Carla Bonino – e la scelta del personaggio, uomo di grande cultura e di altrettanto senso pratico, radicato nel territorio albese. Il Tartufo omaggiato da Andrea Rossano è stato addolcito dal nuovo dolce RoLa, nato dell'ingegno del pasticcere canalese Beppe Sacchero, a suggellare ancora una volta il legame tra i territori di Roero e Langa".



Le iniziative continuano per portare avanti il progetto di valorizzazione e di tutela del patrimonio tartufigeno locale, che vede nella Fiera vezzese una pubblicizzazione più forte con un impegno giornaliero che non si limita al periodo della manifestazione. Un'attività dell'Amministrazione comunale che si realizza in collaborazione con le altre iniziative e con la proposta di nuovi eventi.