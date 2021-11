Sanpietrini in una vetrina a un passo da via Maestra: “Questa è Alba, signori!"

C’è comprensibile amarezza nelle parole con cui Cinzia Grande, titolare della caffetteria-libreria "La Bookeria" di via Paruzza ad Alba, denuncia il grave episodio di vandalismo verificatosi nella notte tra sabato e domenica, quando la porta di ingresso del suo locale, a due passi da via Maestra, è stata infranta dal lancio di alcuni sampietrini. Un atto deprecabile, per ora ascrivibile a ignoti, che per farlo si sono con tutta probabilità serviti da un mucchio di cubetti di pietra abbandonato a pochi metri di distanza, lì rimasti dopo alcuni recenti lavori di sistemazione del porfido lungo la via.



"Il prossimo che mi dice che sono solo ragazzi verrà gentilmente invitato a pagare i danni. Questa è Alba, signori!", ha scritto l’imprenditrice nel denunciare l’accaduto sui suoi canali social, dove la segnalazione ha suscitato lo sdegno e la solidarietà di tanti concittadini.



Tra questi l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Marcarino, che a sua volta stigmatizza l’accaduto appellandosi al senso civico degli albesi. "L’atto di vandalismo che ha colpito la vetrina di un bar di via Paruzza è purtroppo soltanto l’ultimo di una lunga serie di gesta stupide e vigliacche da parte di ignoti che da tempo oltraggiano la nostra città e rende necessaria una seria riflessione sul senso civico. Non si tratta infatti di un gesto isolato, ma di un’azione assimilabile all’insieme di atti incivili che Alba è costretta a subire: danneggiamenti, abbandono di rifiuti, imbrattamenti, mancanza generale di rispetto per il bene pubblico. Un’insieme di azioni che hanno una matrice e una vittima comuni: l’inciviltà di pochi individui che si ripercuote in maniera esponenziale sull’intera comunità".



"Il Comune, dal canto suo, può e deve implementare i controlli – prosegue l’assessore –: abbiamo già potenziato il sistema di videosorveglianza continueremo a implementarlo. Purtroppo il territorio comunale è molto grande e le richieste arrivano da più parti. Tuttavia la collaborazione e il senso civico dei cittadini restano indispensabili per garantire il decoro urbano e la tranquillità che Alba si merita. È necessario che i cittadini più virtuosi utilizzino i canali di comunicazione del Comune e delle forze dell’ordine per segnalare e denunciare episodi di illegalità".



"Per il grave episodio accaduto nello specifico all’incrocio tra via Maestra e via Paruzza – conclude Marcarino – esiste una telecamera di cui la Polizia Locale sta visionando le immagini e invito il danneggiato a fare denuncia al fine di attuare le indagini del caso ed eventualmente utilizzare anche altre immagini di telecamere private dei paraggi”.