Black Friday di Isiline: 50 euro di sconto se attivi una nuova linea

Al giorno d’oggi avere una connessione Internet performante è sempre più importante: Isiline è un provider con sede a Saluzzo e che opera in tutta la Provincia di Cuneo per permettere agli abitanti del territorio di essere costantemente connessi e sfruttare al massimo le potenzialità di Internet. Per farlo, utilizza la Fibra Ottica che è il servizio più performante attualmente sul mercato, oltre ad altri servizi come la fibra misto rame.

In occasione della settimana del Black Friday, dal 22 al 29 novembre Isiline mette a disposizione un coupon da utilizzare in fase di acquisto per ottenere uno sconto di 50€ e risparmiare notevolmente sulle fatture: per ottenerlo, nel momento in cui viene sottoscritto il contratto, basta inserire il codice PROMO50 e in automatico verrà rilasciato il coupon di sconto.

Per usufruire dello sconto ed attivare una nuova linea Internet, Isiline mette a disposizione diversi canali: è possibile completare l’acquisto in totale autonomia direttamente sul sito www.isiline.it dopo aver verificato la propria copertura e aver scelto il prodotto migliore sulla base delle proprie esigenze. In alternativa è anche possibile chiamare il numero 0175/292929 e sottoscrivere il contratto direttamente al telefono.

Isiline mette a disposizione anche 6 punti vendita dislocati sul territorio per fornire supporto in fase di sottoscrizione del contratto: i negozi si trovano a Saluzzo (via Torino 48/A e Piazza Cavour 3), Fossano (via Roma 32), Mondovì (Piazza Cesare Battisti 2/E), Cuneo (Piazza Europa 22) e Carmagnola (via Valobra 129).