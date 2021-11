Covid-19, al via da oggi la terza dose di vaccino per la fascia 40-59 anni

Partono da oggi (lunedì 22 novembre) le vaccinazioni della terza dose anti-Covid per la fascia di età 40-59 anni.



Come comunicato nel pomeriggio di ieri dalla Regione Piemonte le prenotazioni sul sito www.IlPiemontetivaccina.it sono oltre 5.000. Per poter ricevere la dose aggiuntiva è necessario che siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. È possibile prenotare già a partire dai 15 giorni che precedono il termine esatto dei 180 giorni, sia sul portale regionale che in una delle farmacie aderenti o dal proprio medico di famiglia (se vaccinatore).



Trascorso un certo periodo, coloro che non prenotano saranno direttamente convocati dal sistema sanitario.



Ancora i dati di ieri segnalano i vaccinati a 8.882 unità, di cui 1.020 seconda dose e 6.855 terza dose.



Tra i vaccinati di ieri, in particolare, sono 325 i 12-15enni, 402 i 16-29enni, 305 i trentenni, 318 i quarantenni, 263 i cinquantenni, 1.368 i sessantenni, 1.312 i settantenni,1.533 gli estremamente vulnerabili e 1.175 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.835.214 dosi, di cui 3.022.937 come seconde e 455.268 come terze, corrispondenti al 95,3% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.