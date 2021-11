Ginnastica Ritmica: due podi e una top-ten per Mondovì al Campionato Nazionale C.S.I.

Oltre 500 ginnaste in pedana nel super palazzetto di Capriolo, in provincia di Brescia, dove è svolto il Campionato Nazionale C.S.I. di ginnastica ritmica. Nelle prime due giornate di gara erano in programma le competizioni rivolte alle più giovani d'età, le Small e la 1° categoria.

La Società Ginnastica Mondovì guidata dalla Tecnica Nazionale Silvia Ghibaudo e da quella Federale Edith Bernelli ha ottenuto due podi e una Top-Ten.

La squadra "Luna" con le ottime ginnaste Sofia Bernard, Maddalena Carle, Margherita Somà e Melissa Traversi, già Campionesse Regionali a Vercelli, ha conquistato il terzo gradino del podio dopo aver eseguito con molta sicurezza un frizzante esercizio a corpo libero su musica Rock.

Sempre nella stessa categoria l'altra squadra monregalese con le quasi tutte new entry in competizione nazionale, Elide Cardone, Giulia Casagrande, Nicole Dante, Elena Prandi, Hava Sejfulji e Emma Somà.

Le 6 brave ginnaste sono riuscite ad entrare nella top-ten con un simpatico esercizio sulla musice disneylana di "Aladin" adatto a loro e molto ben interpretato piazzandosi al 9° posto.

E' stato poi il turno della squadra "Formiche" di 1° categoria e anche quì il quartetto molto ben assortito di Teresa Basso, Viola Manera, Agnese Prette ed Elena Rakai è salito sul podio al 3° posto dopo una buona performance a quattro con il cerchio. Molto soddisfatte istruttrici e ginnaste del brillante inizio di questa competizione che prevede più giornate di gare in cui si esibiscono tutte le categorie.