Imparare a costruire un muro a secco? Si può: in partenza un corso ad Ormea

Nel 2018 l'Unesco ha iscritto "L'Arte dei muretti a secco" nella lista degli elementi immateriali Patrimonio dell'umanità. Un'arte vera, che richiede abilità e che si sta perdendo. E' al via un corso per imparare a realizzarli.

Nell’ambito dei progetti europei e, in particolare, del progetto “Pays Capables” del Piter “Pays Sages” di cui la Provincia di Cuneo è ente coordinatore, la Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con la Scuola Edile Cuneo, organizza a Ormea un percorso di formazione e accompagnamento per imprese, operatori e disoccupati sulle tecniche di costruzione di muri a secco.

L’obiettivo è imparare come realizzare, risanare, restaurare, recuperare , ripristinare e mantenere manufatti in pietra a secco che caratterizzano anche l’alta Langa, il Cebano e le zone ormeasche.

Il corso prevede lezioni teoriche in aule attrezzate ed esercitazioni pratiche in cantieri-scuola, 80 ore di corso da settembre a dicembre 2021.

Informazioni e iscrizioni (scadenza 5 dicembre) al sito https://www.cn.camcom.it/it/payscapables_attivita oppure sul sito del Comune di Ormea.