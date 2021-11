Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo Cuneo lotta ma il derby è di Chieri

Seconda sconfitta consecutiva al tie-break per la Bosca S.Bernardo Cuneo: le gatte tornano dal PalaFenera con un punto al termine di una battaglia di oltre due ore. Dopo una partenza difficile le cuneesi si rimettono in corsa con un secondo set conquistato anche grazie agli errori di Chieri, poi nel terzo sprecano troppo e si trovano nuovamente a dover rincorrere. Non basta lo slancio per un quarto set strappato con le unghie e con i denti per portare a casa il quinto parziale. Un passo indietro rispetto alla prestazione offerta contro Conegliano, ma anche la capacità di lottare fino alla fine nonostante una serata difficile in attacco. Tra le fila cuneesi Kuznetsova scrive 31 a referto con 4 ace e 3 muri; buono l’impatto in corsa di Giovannini, che chiude con 8 punti e il 61% in attacco. Martedì 23 le gatte torneranno in palestra per preparare la sfida casalinga con Monza di domenica 28 (ore 17:00, biglietti disponibili in sede e online su www.liveticket.it).

ANDREA PISTOLA, ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «La prestazione c’è stata dal punto di vista del carattere e dell’atteggiamento. Dobbiamo sicuramente trovare più qualità in attacco per poter essere più incisivi in alcuni frangenti della partita. Chieri è partito a mille all’ora; nel primo set vinto c’è molto merito loro oltre a un nostro approccio un po’ timoroso. Venire qui e giocarsela alla pari non era così scontato; questa è una prova che va archiviata comunque positivamente»

CRONACA

PRIMO SET Per la Bosca S.Bernardo Cuneo scendono in campo Signorile e Gicquel in diagonale, Kuznetsova e Jasper in banda, Stufi e Squarcini al centro, Spirito libero. La Reale Mutua Fenera Chieri replica con Grobelna opposta a Bosio, Frantti e Villani schiacciatrici, Mazzaro e Weitzel centrali, De Bortoli libero. Il primo break è della Reale Mutua Fenera Chieri, che si porta sul 4-2 sfruttando un muro di Weitzel e una parallela out di Stufi. Le padrone di casa allungano sotto il segno di Bosio, che prima vince un contrasto a rete, poi va a segno dalla linea dei nove metri. Sull’8-4 decretato da un errore in attacco di Squarcini arriva il primo time out del match per la panchina ospite. Mazzaro ferma Kuznetsova a muro, Gicquel non trova le mani del muro avversario e le collinari volano sul 10-4. Dentro Caruso per Squarcini. Sul 13-7 per la Reale Mutua Fenera Chieri coach Pistola interrompe nuovamente il gioco. Le padrone di casa allungano ancora con Grobelna protagonista al servizio e dalla seconda linea: 16-8 e dentro Giovannini per Jasper. Kuznetsova con due muri e un attacco che chiude un’azione lunga permette alla Bosca S.Bernardo Cuneo di accorciare fino al 17-13, sul quale Bregoli chiama a colloquio le sue. La Reale Mutua Fenera Chieri allunga a suon di muri (23-16). Positivo l’impatto di Giovannini e Caruso, entrambe a segno due volte. È Villani a chiudere il primo set sul 25-18 con un diagonale perentorio: padrone di casa avanti 1-0. Tabellino: 5 Grobelna, 4 Kuznetsova, Frantti

SECONDO SET La Bosca S.Bernardo Cuneo si aggrappa a Kuznetsova: suoi i primi tre punti del set (3-3). Fase punto a punto (7-7). Dentro Zanette per Gicquel. Squarcini si sblocca con un muro pesante che vale il primo break cuneese del match (8-10). Un ace di Kuznetsova e un errore in attacco di Grobelna firmano l’allungo cuneese (10-16). Dentro Cazaute per Frantti. Ospiti sempre avanti (13-18). Kuznetsova risolve un’azione lunga e sul 13-19 arriva il time out per Bregoli. Un muro di Kuznetsova e un contrasto a rete vinto da Signorile portano le gatte a due punti dal set (14-23). Un mani out di Kuznetsova e un errore in attacco di Villani consegnano alla Bosca S.Bernardo Cuneo il secondo parziale: 1-1 al PalaFenera (14-25). Tabellino: 8 Kuznetsova, 4 Squarcini, 3 Frantti

TERZO SET Muro di Squarcini, mani out di Kuznetsova e la Bosca S.Bernardo Cuneo, con Zanette in campo per Gicquel, si porta sull’1-3. La Reale Mutua Fenera Chieri impatta sul 5-5 con un muro di Grobelna su Kuznetsova, ma le ospiti tornano subito avanti con una fast di Squarcini e due ace consecutivi di Kuznetsova (5-8). Squarcini difende, Kuznetsova passa da seconda linea: sul 6-10 coach Bregoli interrompe il gioco. Doppia Villani riporta le sue in scia (8-10). Sul 9-10 siglato dalla schiacciatrice collinare è Pistola a interrompere il gioco. Una scatenata Villani firma l’11-11, poi un errore in attacco di Stufi e un ace di Weitzel firmano il break delle padrone di casa che si portano sul 14-12. Dopo il time out di Pistola ancora un ace di Weitzel e un attacco di Villani scavano il solco (16-12). Pistola inserisce Giovannini per Jasper. Il muro a tre della Reale Mutua Fenera Chieri ferma Zanette per il 18-13. Dentro Gicquel per Zanette. Kuznetsova, Squarcini e Giovannini firmano la rimonta della Bosca S.Bernardo Cuneo: sul 19-17 è time out per la panchina di casa. Villani è una sentenza: suo il punto del 22-18. Le gatte non demordono, trascinate da una Kuznetsova ancora super dopo gli otto punti del secondo set, ma devono cedere 25-22: Reale Mutua Fenera Chieri avanti 2-1. Tabellino: 9 Kuznetsova, 6 Villani, 5 Weitzel, Squarcini

QUARTO SET C’è Giovannini per Jasper dal via. La Bosca S.Bernardo Cuneo trova il primo break con un attacco ben giocato da Giovannini sulle mani del muro e un’infrazione delle collinari: 3-6 e time out per Bregoli. Un primo tempo di Weitzel e due ace di fila di Villani valgono l’aggancio sul 6-6. Le cuneesi allungano sul 10-12, ma le chieresi replicano immediatamente e mettono la freccia con Villani: 13-12 e time out per Pistola. La Bosca S.Bernardo Cuneo non molla un centimetro e impatta sul 16-16: una parità illusoria, perché la Reale Mutua Fenera Chieri scatta ancora (20-18). Fast di Stufi, muro di Kuznetsova, attacco out di Villani: nuovo sorpasso biancorosso in un finale di set palpitante. Dopo il time out richiesto da Bregoli è ancora punto a punto. Errore al servizio di Grobelna, ace di Kuznetsova e diagonale di Giovannini: la Bosca S.Bernardo Cuneo si prende il quarto set con le unghie e con i denti (23-25). Il derby piemontese si deciderà al tie-break (2-2). Tabellino: 8 Villani, 5 Kuznetsova, 4 Weitzel

QUINTO SET Ancora Kuznetsova show in avvio di set (3-3). Scatto Reale Mutua Fenera Chieri (7-5). Si va al cambio campo sull’8-5 decretato da un muro di Grobelna su Giovannini. Dopo il time out per la panchina ospite le collinari premono ancora sull’acceleratore con Weitzel e approfittando di uno dei rari errori in attacco di Kuznetsova: sul 10-6 è ancora time out per Pistola. La Bosca S.Bernardo Cuneo non riesce più a mettere palla a terra e per la Reale Mutua Fenera Chieri è tutto facile (13-8). L’ultima a alzare bandiera bianca è Kuznetsova, che tocca quota 30 punti con l’attacco che vale il 13-10 sul quale Bregoli interrompe il gioco. È un primo tempo di Mazzaro a chiudere i conti sul 15-11: la Reale Mutua Fenera Chieri si impone 3-2 dopo oltre due ore di gioco. Tabellino: 4 Kuznetsova, 3 Weitzel

TABELLINO

REALE MUTUA FENERA CHIERI – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-2 (25-18, 14-25, 25-22, 23-25, 15-11)

Reale Mutua Fenera Chieri: Alhassan, Cazaute 1, Bosio 2, Frantti 11, Bonelli, Grobelna 15, Villani 17, De Bortoli (L), Armini, Mazzaro 12, Weitzel 17. N.e. Fini, Guarena, Piovesan. All. Bregoli, vice all. SinibaldiBosca S.Bernardo Cuneo: Kuznetsova 31, Squarcini 10, Spirito (L) 1, Giovannini 8, Zanette 1, Gicquel 8, Signorile 2, Caruso 3, Jasper 4, Stufi 9. N.e. Gay, Ulligini, Sposetti Perissinotto, Agrifoglio. All. Pistola, vice all. Petruzzelli

NOTE

Spettatori: 819

Arbitri: Talento e PratiMVP: Alessia Mazzaro

Durata set: 23’, 22’, 28’, 27’, 17’. Totale: 2h10’

Reale Mutua Fenera Chieri: 19 muri, 8 ace, 12 errori in battuta, 40% in attacco, 60% (27%) in ricezione.

Bosca S.Bernardo Cuneo: 7 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 48% in attacco, 65% (29%) in ricezione.