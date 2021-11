25 novembre: la Cciaa Cuneo lancia #chiresta per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Le mani sul volto, seduta in posizione di difesa. In mano le scarpette rosse, addosso un vestito nero. Il rosso, il colore del sangue e delle percosse, il nero il colore dello stato d’animo, lacerato dalla violenza assurda di uomini senza ritegno.

Questa è l’immagine che simboleggia il grido lanciato dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Cciaa di Cuneo per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in programma il 25 novembre, giorno in cui si spera di vedere tanti post con argomento #chiresta.



«Abbiamo scelto di lanciare questo messaggio, dichiara Egle Sebaste presidente del Comitato, per fare sentire la nostra voce unendola al coro che spero si leverà in occasione del 25 novembre contro una piaga sociale così dilagante e preoccupante. Non vogliamo e non dobbiamo tacere, e sono convinta che più se ne parlerà, più aumenterà la sensibilizzazione contro questa forma di violenza, per soffocare questo fenomeno. Invito tutti a usare il 25 novembre questa immagine come foto profilo WhatsApp o sui social. Più siamo più ci faremo sentire».



Scarica la foto.