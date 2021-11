In vista di restyling via Castelletto Stura a Madonna delle Grazie di Cuneo

166 loculi e 96 nuove cellette nell'area cimiteriale di Madonna delle Grazie di Cuneo, con lavori al via entro lunedì prossimo: a darne notizia al Comitato frazionistico è stato l'assessore Luca Serale in un incontro tenutosi negli scorsi giorni in sala Vinaj, dove sono state affrontate alcune tematiche specifiche della frazione.



La discussione sull'intervento del cimitero - che sarà affidato alla torinese Bua Costruzioni Generali, dovrà essere concluso entro 180 giorni dall'inizio del cantiere e prevede, nel complesso, la realizzazione di 240 nuovi loculi e 140 nuove cellette - è stata trattata assieme a quella relativa alla riqualificazione del tratto di via Castelletto Stura tra il cavalcavia e il cimitero stesso, approvata dalla giunta: l'intenzione è quella di realizzare una pista ciclabile sul lato destro e un marciapiede sul sinistro, con sistemazione delle alberature presenti.



"Durante l'incontro si sono trattati anche diversi temi locali e abbiamo recepito la richiesta dei residenti di realizzare diverse asfaltature - ha sottolineato Serale - . Sono personalmente molto soddisfatto, con il comitato e i frazionisti di Madonna delle Grazie c'è e c'è sempre stato un ottimo rapporto, di scambio costante".