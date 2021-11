Cuneo celebrerà davanti al Bonelli la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

La celebrazione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne si terrà quest’anno davanti all’ITC Bonelli di Cuneo. Il 25 novembre alle ore 11 i rappresentanti dell’associazione Mai+Sole che lavorano per contrastare la violenza sulle donne, i ragazzi della comunità Cenacolo e gli studenti di alcune classi seconde del Bonelli parteciperanno all’evento per ricordare tutte le donne uccise da un uomo, nonché per tenere viva l’attenzione sul fenomeno del femminicidio, purtroppo ancora molto frequente in Italia; l’attività sarà svolta all’aperto per coinvolgere i passanti, riflettere sull’argomento e combattere l’indifferenza.



Davanti alla panchina rossa installata davanti all’ingresso dell’ITC Bonelli sul viale Angeli 12, gli studenti leggeranno ad alta voce testi e poesie appositamente selezionati, volti a far comprendere l’ingiustizia di questo fenomeno e a sensibilizzare i giovani sulla violenza sulle donne che, purtroppo, non smette di occupare le prime pagine dei giornali.



Le panchine riportano tutte una piccola targa con il logo della Rete antiviolenza di Cuneo rappresentata dall’associazione Mai+Sole (tel.3351701008), nell’ambito della quale le operatrici aiutano le donne a lasciarsi dietro la violenza della quale sono state vittime. Tutta la popolazione è invitata a partecipare!