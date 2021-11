Cuneo: le bancarelle del mercato del venerdì lasciano il posto alle manifestazioni invernali

Informiamo i nostri lettori che l'Amministrazione comunale di Cuneo, in considerazione dello svolgimento di alcune manifestazioni in piazza Galimberti, come Sci in piazza e IllumiNatale, ha deciso di ridefinire il posizionamento dei posteggi nelle giornate di mercato in data 26 novembre, 10 dicembre e 31 dicembre.

Ci si sposterà su Via Roma, con riassegnazione a carico delle associazioni di categoria, come già avvenuto in occasioni di passate manifestazioni che hanno interessato Piazza Galimberti in questo periodo emergenziale.