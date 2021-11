Giornata nazionale Parkinson: a Mondovì incontro con la cittadinanza

Sabato 27 novembre dalle ore 15 alle 18 presso la sala Comunale delle Conferenze “Luigi Scimè”, a Mondovì (corso Statuto 11/D), si svolgerà l’incontro “Viaggio nella Malattia di Parkinson: conoscerla e gestirla”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Mondovì, si svolge in occasione della Giornata Nazionale Parkinson promossa dall’Accademia Limpe-Dismov ed è organizzata dalla Struttura di Neurologia dell’ospedale di Mondovì, dove è attivo un nuovo ambulatorio dedicato alla cura della Malattia di Parkinson.

“La malattia di Parkinson - spiega il direttore della Struttura, Alessia Di Sapio - è una malattia degenerativa cronica progressiva che rappresenta la seconda patologia degenerativa più comune dopo la malattia di Alzheimer con un notevole impatto sulla qualità della vita dei soggetti colpiti e rilevanti costi sociali e sanitari. L’evento, con la partecipazione dell’Associazione Parkinson, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni e della stampa su questo argomento incentivando l’approccio alle cure e alla riabilitazione”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscenza la malattia, con approfondimenti dedicati alle famiglie e ai pazienti per affrontare le sfide di tutti i giorni e l’occasione per un confronto tra specialisti e pazienti per rispondere a dubbi e/o quesiti riguardo la patologia. A tutti gli interessati sarà inoltre fornito materiale divulgativo.

L’evento sarà organizzato nel rispetto delle normative attuali COVID (GreenPass e mascherina obbligatori). Per la partecipazione all’evento occorre prenotarsi al seguente numero 0174677011 dalle ore 08,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.