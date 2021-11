I “Creatori di Eccellenza” si sono presentati a Bee a Villanova Mondovì

Anche l’ottava edizione di Bee – Formaggi di montagna, svoltasi nel fine settimana del 20 e 21 novembre scorsi a Villanova Mondovì, è stata una esclusiva vetrina per la presentazione del progetto “Creatori di Eccellenza – Passeggiate gourmet” di Confartigianato Cuneo.

Nella mattinata di domenica 21 novembre Davide Sciandra, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì, e Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo, sono intervenuti per raccontare la filosofia dell’iniziativa “Passeggiate Gourmet”, lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo, con il sostegno di Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC e con la collaborazione di Cuneotrekking (il principale portale dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi), nell’ambito del progetto dei “Creatori di Eccellenza”.

«Il nostro progetto sta raccogliendo grande consenso – hanno spiegato Sciandra e Meineri – e, al suo terzo anno di vita, è valido testimone di come il “fare sistema” sia vincente per territorio ed imprese. “Passeggiate Gourmet” è un’iniziativa promozionale strategica a sostegno del valore artigiano e del suo ruolo fondamentale nella promozione della terra cuneese. L’abilità dei nostri artigiani, declinata nei vari ambiti economici, risulta un trait d’union essenziale per la creazione di allettanti pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità e i dolci d’autore, con gli itinerari di prossimità abbiniamo alla indiscutibile capacità artigianale le bellezze naturalistiche e storiche della nostra terra, un mix piacevolmente salutare in grado di accontentare turisti e famiglie».

«È stato un grande piacere poter ospitare all’interno dello show culinario stellato di Alessandro Mecca la presentazione del volume “Creatori di Eccellenza” promosso da Confartigianato Cuneo, che ringraziamo per il supporto e la vicinanza che da sempre dimostra nei confronti della nostra fiera e della nostra comunità in generale - hanno aggiunto il sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco, e il vicesindaco Michele Pianetta. «Fin dalla sua prima edizione, Bee si è distinta come una vetrina promozionale del territorio e dei suoi produttori, in perfetta sintonia, dunque, con il progetto di Confartigianato».

Le “camminate” e le tante aziende protagoniste dell’iniziativa sono raccontate nella guida “Creatori di Eccellenza – Passeggiate gourmet”, realizzate da Confartigianato insieme ad ANCoS Cuneo. Il volume, edito dalla casa editrice Nino Aragno Editore, disponibile anche in lingua inglese, raccoglie in 360 pagine storie e fotografie delle oltre 120 aziende, tra ristoranti, salumifici, caseifici, birrifici, panifici, conservazione sottovetro e tipografie, partecipanti all’iniziativa. L’elegante volume è disponibile nelle principali librerie della provincia e on-line su Amazon (amazon.it/Creatori-eccellenza-Passeggiate-gourmet-Confartigianato/dp/889380123X).