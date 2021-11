Nella ricorrenza, il 25 novembre, della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Barge organizza una rassegna di eventi per la promozione dei diritti e dell’uguaglianza di genere, in collaborazione con la Biblioteca Comunale "Michele Ginotta", con l’Associazione "Insieme per. . ." di Barge e con la Società ITT Italia- sede di San Martino di Barge.

Tanti gli appuntamenti in programma, ad ingresso libero e gratuito al pubblico, invitato a partecipare numeroso, pur nei limiti imposti dalla normativa vigente anti Covid-19.

La rassegna "Barge4women" si aprirà mercoledì 24 novembre, alle ore 21,00, con uno spettacolo teatrale dal titolo "Un quartetto per la Resistenza", scritto dalla drammaturga e attrice Sara D’Amario, che lo interpreterà in prima assoluta, diretta dal regista François-Xavier Frantz che eseguirà anche le musiche dal vivo. L’evento sarà presentato dal Dott. Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, e vedrà la partecipazione anche dell’Arch. Aimaro Isola. Prenotazione e greenpass obbligatori.

Giovedì 25 novembre, a partire dalle 18,00, presso l’Innovation Center ITT dell’ITT Italia di San Martino di Barge si terrà l’evento "ITTalks: una finestra sul mondo", con l’Associazione Anemon. Monologo di Corinne Benech. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Trasmissione via streaming.

Sabato 27 novembre, alle 17,00, presso la Sala "Geymonat" della Biblioteca Comunale "Michele Ginotta", verrà inaugurata una mostra fotografica a cura dell’Associazione "Uomini in cammino" di Pinerolo dal titolo "Riconoscersi uomini. Liberarsi dalla violenza", con la partecipazione di Beppe Pavan. Nella Sezione Ragazzi della biblioteca sarà fruibile un percorso espositivo a cura di Sara Spissu e Virginia Godino. Sarà altresì possibile ascoltare il monologo di Corinne Benech "Violenza sulle donne".

"Per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne abbiamo voluto evidenziare i vari aspetti del problema, celebrando il coraggio delle donne con lo spettacolo e l’impegno degli uomini al loro fianco". Dice la Sindaca Prof.ssa Piera Comba.

Per lo spettacolo "Un quartetto per la Resistenza" ringrazia Sara d’Amario, François-Xavier Frantz, l’Associazione Ancóra, il Comitato Resistenza e Costituzione, il Consiglio Regionale, la Fondazione CRT, Constellation Factory, Polo del '900 e l’Istituto della Resistenza di Cuneo.

Ringrazia inoltre tutti coloro che hanno organizzato e curato questo ricco calendario di eventi, cui invita caldamente a partecipare.