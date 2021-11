Non vaccinato muore di Covid: “Nostro padre ha combattuto una guerra senza armi”

“Nostro padre non era un no vax. Non si era vaccinato per paura. In ospedale a Saluzzo, ricoverato in terapia intensiva, si è pentito. Ne avrebbe fatti tre di vaccini. Ma ormai era troppo tardi”.

A parlare sono Danilo e Sandro, i figli del fossanese Edgardo Toti, dipendente comunale in pensione morto a 76 anni per Covid.

Molto conosciuto in città per il suo lavoro all'Ufficio Manifestazioni e per la sua passione per il tiro con l'arco che l'aveva portato a diventare presidente della società ASD Arclub Fossano.

Ieri, lunedì 22 novembre, i funerali nella chiesa di Santa Maria del Salice. Tantissimi hanno partecipato: familiari, amici e conoscenti.

I figli hanno voluto ricordarlo con una lettera, in cui hanno espresso tutto l'amore ma anche l'amarezza per una scelta personale che non hanno condiviso eppure rispettato.

Su richiesta dei figli, la riportiamo integralmente “perchè sia da monito per tutti a non farsi prendere dalla paura”

“Abbiamo vissuto 15 giorni intensi. Purtroppo papà ha affrontato una guerra senza armi.

Aveva scelto di non vaccinarsi e noi abbiamo rispettato questa scelta, pur non condividendola e anche se ci aveva pensato più volte, purtroppo non ha cambiato idea in tempo.

Ringraziamo tutto lo staff del reparto Covid di Saluzzo, in particolare il dottor Launaro, la dottoressa Allio e la dottoressa Ferreri che sono stati i nostri alleati in questa battaglia.

Abbiamo ricevuto sostegno, umanità e tantissima professionalità da parte dei medici e degli infermieri che fino all'ultimo hanno curato e assistito il nostro papà.

Da molti anni papà era nel mondo del tiro con l'arco e in questi giorni abbiamo avuto modo di vedere quante persone hanno condiviso con lui questa passione: non è stato un semplice istruttore, ma per molti di loro è stato un amico, un riferimento.

È stato un costruttore di relazioni e ci ha trasmesso un valore importante che è quello della passione vera nelle cose che faceva.

Grazie per tutto! Buon viaggio papà!

Danilo e Sandro”

Oltre ai figli Danilo e Sandro con la mamma Arialda, Edgardo Toti ha lasciato la nuora Sabrina, i nipoti Samuele e Andrea, le sorelle Gilgliola, Lalla e Fiorella con le rispettive famiglie e l'affezionata Lorena.