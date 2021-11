Da "Roero Emergenza Covid" 96mila euro per la sanità del territorio [FOTO]

Spirometri, ecocardiografi, sonde ecografiche e persino un Fiat Qubo, messo a disposizione dell'Asl. E ancora, mascherine, schermi protettivi, tute protettive, termoscanner, saturimetri, donazioni alle associazioni di soccorso e soprattutto un contributo all’Apro, per la formazione di operatori socio sanitari.



Questo il frutto dell’iniziativa “Roero Emergenza Covid 19 #unitisivince", partita a marzo 2020 sulla piattaforma Gofundme grazie all'Associazione Sindaci del Roero, insieme a Rotary Club Canale Roero, Lions Club Canale Roero e all’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero.



Nella mattinata di oggi (martedì 23 novembre) i rappresentanti delle diverse realtà coinvolte hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi con un incontro pubblico tenuto all’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



Collegato telefonicamente, Fabrizio Costa, tra i promotori dell’iniziativa e all’epoca presidente del Rotary Club Canale Roero (ironia della sorte bloccato a casa dal Covid, "prova che la pandemia e l’emergenza non sono finite", come ha sottolineato lui stesso) si è detto “molto contento del risultato raggiunto, a conferma di quello che si può fare quando le amministrazioni pubbliche e le associazioni collaborano in sinergia. Ringrazio tutti quelli che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato a supporto della medicina locale”.



Di collaborazione e sinergia ha parlato anche il dottor Alessandro Vigo, direttore della Struttura Complessa di Pediatria dell'Asl Cn2, sottolineando come, grazie al contributo della Fondazione Ospedale Alba Bra, è stato possibile formare personale per utilizzare l’innovativa sonda ecografica donata dall’iniziativa “Roero Emergenza Covid 19”, offrendo ai pazienti un servizio tecnologicamente avanzato e all’avanguardia.



Un’iniziativa, quella nata dalla sinergia di queste diverse realtà del territorio, che probabilmente "non si fermerà qui", come ci dice Silvio Artusio Comba, sindaco di Monticello d’Alba e presidente dell’Associazione Sindaci del Roero, e visti i risultati positivi speriamo che possa continuare a dare il suo contributo attivo e fattivo al benessere del territorio.