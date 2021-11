Successo a Beinette per la polentata degli Alpini

Ottima partecipazione, nonostante una pubblicizzazione veloce, nel massimo rispetto delle normative sanitarie vigenti per la nuova iniziative di «ripartenza» delle Penne Nere beinettesi.

Domenica 21, a pranzo, è stata proposta la polentata nello spazioso bocciodromo.

È stato modo per riprendere i contatti umani, dopo tanto isolamento, tenendo presente che, con ogni probabilità, la convivenza con il virus dovrà continuare, anche dopo i mesi prossimi invernali.

Il Gruppo Alpini, come tutti, non ha certo bloccato la sua attività, rendendosi utile nella pandemia, nelle campagne vaccinali, partecipando alle celebrazioni, quando le regole le rendevano possibili (come quella recente del IV Novembre, dal Sacrario).

Non ha perso smalto, però, neppure in questo tipo di manifestazioni, gastronomiche e conviviali, centrali nella attività della Associazione, che si son dovute sospendere, mostrando sempre una organizzazione collaudata, efficienza nel servire, qualità impeccabile di quanto cucinato (anche grazie alle esperienze di ristorazione che ci son sui fornelli, in cucina).

A Beinette era prevista una iniziativa del genere proprio nei giorni della chiusura totale della primavera 2020...