Circolazione rallentata per un incidente che si è da poco verificato lungo la Provinciale 7 in territorio di Cherasco, ai piedi della salita del Bergoglio.

Dalle prime informazioni in nostro possesso il sinistro, che ha coinvolto un’automobile e un autoarticolato, non avrebbe provocato feriti, ma causato forti rallentamenti in una zona già normalmente caratterizzata da un intenso traffico e code.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Cherasco.