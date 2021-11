Acquisto di farmaci online: cosa prevede il programma Click&collect di Farmacia Loreto?

Il settore farmaceutico online è uno tra quelli che ha subito il maggiore incremento negli ultimi anni. Oggi le persone hanno cambiato le proprie abitudini di acquisto e si concedono più facilmente alle piattaforme online, anche per acquistare prodotti specifici per la propria salute.

In un contesto, quello digitale, in continuo cambiamento, le farmacie online rappresentano un vero punto di riferimento per i pazienti. Il vantaggio principale è quello che accomuna un po’ tutti i settori, ovvero il fatto di poter acquistare in pochi click un prodotto e riceverlo a casa in breve tempo.

Osservando le realtà presenti nel panorama digitale ci possiamo rendere conto che sono ancora poche quelle in grado di mettere il paziente al primo posto e di offrirgli il miglior servizio possibile. Farmacia Loreto è una delle poche farmacie online capace, con la sua visione innovativa, di perfezionare il suo servizio ogni giorno di più offrendo soluzioni alla portata di tutti. Acquistare online su Farmacia Loreto è come recarsi dal proprio farmacista di fiducia.

Perché scegliere Farmacia Loreto?

Ogni servizio disponibile online e offline è pensato per far vivere al paziente un’esperienza semplice e di qualità. Questo è l’elemento che contraddistingue l’acquisto di un farmaco o di un dispositivo medico su Farmacia Loreto da tante altre farmacie online.

Riuscire a soddisfare le esigenze del consumatore finale è il vero obiettivo dell’azienda. Ecco perché sul sito troviamo servizi come Click Life, per usufruire di una consulenza con un farmacista qualificato, in forma del tutto gratuita. Non si tratta di una semplice chat per la richiesta di informazioni ma di un vero e proprio contatto con un professionista, proprio come accade in un negozio fisico, a cui è possibile chiedere consigli e suggerimenti sugli acquisti da fare.

Oltre alla consulenza, sono previsti programmi fedeltà che premiano i clienti e progetti innovativi, come Loreto Vip Lounge che permette ai partecipanti di raccontare la propria esperienza con i prodotti acquistati e di trasformarsi in veri e propri ambassador della farmacia. Un altro punto di forza riguarda i prezzi competitivi e i coupon che vengono attivati periodicamente per fornire ad ogni cliente la possibilità di acquistare prodotti di fascia alta a costi vantaggiosi.

Cosa prevede il programma Click&collect

Il programma Click&collect fa parte dei servizi pensati per facilitare l’acquisto online di farmaci al paziente. Grazie alla rete di farmacie su cui può contare Farmacia Loreto, l’utente può acquistare online i prodotti del catalogo e scegliere di ritirarli in farmacia selezionando tra oltre 70 negozi fisici presenti nelle principali città italiane.

È possibile usufruire del servizio con una certa libertà di orario ed è sempre garantito il reso gratuito. Inoltre, al ritiro del pacco è possibile richiedere la consulenza di un farmacista che potrà rispondere ad ogni domanda. Sul sito è possibile trovare il punto di ritiro più vicino al proprio indirizzo, un elenco che viene aggiornato ogni mese con nuove soluzioni.

Il settore delle farmacie online sta cambiando e ogni giorno diventa sempre più innovativo e digitale, non solo online ma anche offline, con l’obiettivo di fornire al paziente la migliore soluzione per la sua salute.