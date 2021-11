Come utilizzare correttamente il tuo marchio aziendale sul web

La comunicazione digitale è sempre più dominante e invasiva, tanto che è impensabile sviluppare un business, fosse anche fisico e territoriale, senza una sua promozione sul web. Da qui la necessità per gli imprenditori di utilizzare il proprio marchio aziendale. Una pratica tecnicamente facile e immediata ma che può esporre l’impresa a una serie di conseguenze. Ed è bene conoscerle per sapersi tutelare al meglio.

Il fenomeno del cybersquatting

Oggi i siti web sono una realtà consolidata, tanto che la loro esistenza la diamo per scontata. È impensabile che una realtà professionale non ne abbia uno. Anche per questo motivo è sempre più diffusa la pratica del cosiddetto cybersquatting (che può assumere diverse forme e denominazioni), ovvero l’azione illecita contro il marchio aziendale di un’impresa, non solo quelle più note.

Grazie alla rapida diffusione del web (soprattutto dal punto di vista dell’importanza) dal punto di vista legale si è riconosciuto che il dominio di un sito (ovvero il suo nome) è un segno distintivo a tutti gli effetti. Questo significa che quando ci si interroga su come registrare un marchio bisogna tenere anche conto che non è scontato che questo sia disponibile come dominio. Questo perché può capitare (ed è quello che avviene proprio con il cybersquatting) che qualcuno, con l’intento proprio di lucrare su questa azione illecita, acquisti e registri un dominio per poi rivenderlo al proprietario di quel marchio aziendale.

Pensate al doppio danno d’immagine e di marketing che può avere un’azienda che, da una parte, non può utilizzare il sito web con il nome corrispondente al proprio marchio e, dall’altra, rischiare che quel dominio venga utilizzato per attività contrarie alla propria attività e subire in questo modo un grave danno.

Ecco perché è importante, in sede di registrazione del marchio, anche tenere conto di questi elementi. Anche perché, è importante ricordarlo, i domini web sono facilmente soggetti alle azioni illecite del cybersquatting. Questo perché il primo che registra quel dominio ne diventa automaticamente il proprietario. Di per sé, quindi, non commettere un illecito, se non fosse che dal punto di vista legale, proprio per tutelare le aziende da questo pericoloso paradosso, sono state stabilite delle normative internazionali a difesa del lecito uso del marchio aziendale.

Qualora un imprenditore si trovasse vittima del cybersquatting può rivolgersi agli organi competenti presentando domanda di riassegnazione del dominio. Per vincere la causa è necessario che si dimostri che chi ha registrato il dominio lo abbia fatto in mala fede e che chi ne richiede la riassegnazione possa dimostrare di avere un reale diritto da vantare su quel marchio. La situazione può ulteriormente complicarsi nel caso in cui il nome di dominio e il marchio aziendale non siano identici ma simili. In questo caso le autorità devono procedere con valutazioni più approfondite per stabilire se c’è davvero stato un illecito.

Tutto passa dalla tutela del marchio aziendale

La registrazione di un marchio aziendale, quindi, non deve essere un mero deposito per mettere in cassaforte un bene. Per essere utile il marchio dell’azienda deve essere diffuso e utilizzato andando inevitabilmente incontro ai rischi legati alle condizioni del web. Anche in virtù di una sempre più puntuale e precisa normativa sulla proprietà industriale sono diversi gli strumenti in possesso degli imprenditori per la registrazione del proprio marchio aziendale. Di certo c’è la necessità di una consulenza e un supporto legale valido che svolga buona parte del suo lavoro in maniera preventiva per evitare di dover andare incontro a contenziosi che potrebbero richiedere tempo o, comunque, portare a un esborso economico non indifferente. Promuovere un bene o un servizio sul web è indispensabile per far crescere il proprio business e questa crescita non può prescindere da un’attenta e costante tutela del marchio aziendale.