Engel & Völkers rafforza la presenza in Piemonte con l’apertura di un nuovo shop ad Alba

Engel & Völkers, gruppo leader nel settore dell’immobiliare di pregio, apre un nuovo shop ad Alba, fiore all’occhiello della provincia di Cuneo. L’apertura rappresenta un ulteriore passo nell’espansione nazionale del gruppo, presente in Italia ormai da 15 anni e a livello internazionale da oltre 40.



Alba, grazie alla sua grande capacità attrattiva e alla sua florida economia, vanta la presenza di alcune tra le più famose aziende a livello mondiale, tra cui la Ferrero, e rappresenta un importante centro del territorio delle Langhe, che dal 2014 è stato inserito nella lista Unesco dei beni Patrimonio dell’Umanità insieme a Roero e Monferrato.



Il vasto sistema collinare che si estende intorno al bacino del fiume Tanaro con i suoi borghi caratteristici e i numerosi vigneti dai quali nascono alcuni tra i vini più conosciuti e pregiati d’Italia come Barolo, Nebbiolo e Barbaresco, conferiscono alla zona una notevole importanza turistica sia dentro che fuori i confini nazionali. Grazie anche alle numerose manifestazioni come la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Alba è ormai diventata un polo attrattivo dell’enogastronomia italiana e una meta ambita per il turismo gourmet.



In occasione dell’inaugurazione della nuova sede, Stefania Emanuel e Alessandro Matarozzo, già licence partner dello shop di Engel & Völkers Asti-Monferrato hanno dichiarato: "Alba e le Langhe sono un esempio di economia da cui trarre ispirazione. Offrono immobili esclusivi in un contesto raffinato e genuino allo stesso tempo. I valori immobiliari medi sono stabili da molti anni grazie al continuo afflusso di stranieri e investitori anche internazionali. Le proprietà più esclusive riescono a raggiungere valori decisamente maggiori rispetto alla media se ben gestiti e affidati ai migliori professionisti immobiliari. Il nostro obiettivo è valorizzare il patrimonio immobiliare creando una vetrina di visibilità mondiale grazie al nostro rinomato brand, al fine di attrarre la grande mole di capitali liquidi presenti oggi sui mercati internazionali".



Nella zona, il prezzo medio di vendita per gli immobili ha oscillazioni molto maggiori rispetto ad Asti e al Monferrato, dove i prezzi si aggirano tra i 1.000 e i 2.500€/mq. Ad Alba e nelle Langhe si va da un minimo di 1.000€/mq per immobili in zone periferiche delle Langhe fino ai 6.000-7.000 €/mq per gli immobili più esclusivi in città. Per quanto riguarda la tipologia di clientela, il mercato si divide in maniera equa tra gli acquirenti di prime e seconde case.



Le caratteristiche morfologiche, artistico-culturali e gastronomiche proprie del territorio contribuiscono sicuramente a rendere le zone di quest’area molto appetibili soprattutto per una clientela internazionale considerando che, secondo i dati di Engel & Völkers, la percentuale degli acquirenti internazionali nel mercato della seconda casa si attesta al 70%.

Un asset strategico per il gruppo, che punta a rafforzare la presenza locale e ad attirare investimenti internazionali sia nel comparto residenziale del piccolo e medio taglio così come per la compravendita di ville e casali diffusissimi nella zona, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio.