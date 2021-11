LeLang: dai nobili frutti delle Langhe cosmesi per la cura di sé e della propria pelle

Se amate prendervi cura della vostra pelle e cercate soluzioni altamente innovative, allora questo articolo fa per voi. In questi mesi, nelle vetrine delle farmacie, c’è un nuovo brand che gli esperti del mondo beauty avranno sicuramente notato. Stiamo parlando di LeLang: una linea cosmetica fortemente legata al territorio e alla natura non solo per il nome, ma soprattutto per la filosofia fondata su materie prime di altissima qualità e moderni processi di estrazione per la creazione di prodotti funzionali con attivi di ultima generazione.



L’anima creatrice di LeLang non poteva che essere una piemontese doc, con una brillante carriera internazionale alle spalle, da sempre legata alle proprie radici. Il suo nome è Elisa Avalle, la cui passione per la botanica l’ha condotta a un progetto di studio accurato e approfondito dei principi vegetali delle piante e delle loro enormi potenzialità in campo cosmetico.



Risultato, due linee dedicate al territorio: Uvè e Hidranut, con ingredienti di prima qualità, naturali e, quando possibile, di provenienza biologica (questi elementi accomunano tutte le sei linee del brand). Uvè, che ha dato inizio all’avventura di LeLang, a base di vite rossa e cellule staminali di vite rossa, è rivoluzionaria per la sua azione antiossidante e protettiva. Hidranut, invece, è a base di nocciola, altro prodotto nobile delle Langhe, ricca di preziose sostanze ad azione idratante e nutriente contenute nell’olio di nocciola ideale per lenire, purificare e riequilibrare la pelle.



Trasparenza e rapporto diretto con il consumatore prima di tutto

«Crediamo in un rapporto diretto e trasparente con i nostri consumatori, per questo siamo sempre a disposizione per una consulenza o un consiglio tecnico sul miglior protocollo da utilizzare. Crediamo che la nostra pelle non debba seguire dei protocolli standard, ma debba seguire il giusto fabbisogno, ecco perché offriamo questo servizio gratuitamente: una nostra beauty consultant è sempre a disposizione per un supporto telefonico e non solo. Organizzeremo incontri presso le nostre farmacie affiliate di consulenza gratuita per i nostro clienti», spiega Elisa Avalle.



Un Natale più consapevole, orientato alla cura di sé

Se siete alla ricerca di idee regalo per il Natale alle porte, ecco allora i prodotti di punta targati LeLang:

• crema viso Perlage, un vero e proprio concentrato di benessere: estratto di vite rossa, Argireline Amplificate, acido ialuronico, bisabololo, vitamina C e le innovative microsfere di vitamina E capaci di sciogliersi a contatto con la pelle, rilasciando in maniera graduale e prolungata il suo effetto protettivo sul viso.

• Vitis Cell, il siero dalla morbida texture a base di cellule staminali di vite rossa che, applicato prima della crema, penetra in profondità agendo in combinazione con Perlage, donando benessere visibile al tatto.

• Vitis Eyes Contour, contorno occhi che racchiude nella sua formula due speciali peptidi ad azione combinata sulla pelle garantendo un effetto illuminante e tensore sulla pelle. Il primo peptide Acetyl Hexapeptide 8 è in grado di ridurre le piccole rughe agli angoli esterni degli occhi, mentre il secondo Acetyl Tetrapeptide 5 agisce sgonfiando visibilmente il gonfiore causa delle borse sotto gli occhi.



«Tutte le nostre formulazioni non sono testate sugli animali, come previsto dalla legge. Per noi il rispetto dell’etica e della biodiversità è imprescindibile, sono e saranno sempre più parte centrale del nostro progetto. Ecco perché sulle nostre scatole non viene menzionato “non testato sugli animali”: grazie alla legge ormai in vigore dal 2009 abbiamo ritenuto fosse obsoleto», dichiara la mente di LeLang. «Per il nostro packaging abbiamo scelto per la maggior parte dei prodotti il vetro, in quanto è un materiale al 100% sostenibile e al 100% riciclabile, inoltre il vetro non rilascia sostante chimiche. Abbiamo anche deciso di non stampare il foglietto illustrativo con le informazioni d’uso del prodotto, ma di renderlo elettronico con un Codice QR, di modo che non venga stampata della carta inutilmente».



Per info: www.lelangskincare.com

email: info@lelangskincare.com