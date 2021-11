Rai, Bergesio (Lega): "Spaziolibero dà voce a Italia bella di associazioni e no profit"

“Con l’approvazione di 39 nuove associazioni ammesse ai programmi televisivi e 8 a quelli radiofonici si arricchisce l’offerta di Spaziolibero tv dedicata alle realtà del no profit, dando voce a quell’Italia bella e generosa dei nostri territori.

Un programma del servizio pubblico a cura di Rai Parlamento che è uno strumento importante per rappresentare le istanze e l’impegno dei cittadini, dal sociale all’arte e alla cultura, dall’ambiente all’economia.

Un appuntamento fisso dal lunedì al venerdì alle 10:30 su Rai 3 che dal mese di dicembre 2018 ha visto già trasmesse 303 puntate televisive di Spaziolibero tv e 84 radiofoniche.

Le nuove puntate saranno certamente un’occasione per mettere in risalto quel variegato e straordinario mondo dell’associazionismo, che è tipico del nostro paese e che soprattutto ci rende orgogliosi”.



Lo dichiara in una nota Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega e presidente della sottocommissione in Vigilanza Rai dedicata a questi programmi.