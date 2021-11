Atletica, tricolori 50km: terzo posto per Giovanni Quaglia della Pod. Valle Varaita

Piemontesi protagonisti alla Ultra K Marathon di Vigoleno di Vernasca (Piacenza), valida come Campionati italiani dei 50 chilometri di corsa su strada.

Tre le medaglie conquistate dagli atleti piemontesi in gara. Al femminile titolo italiano di categoria rispettivamente per Francesca Rimonda (Vigonechecorre, 3h58:56), SF35, e per Ilaria Bergaglio (Atl. Novese, 3h49:59), SF40. Le due piemontesi sono poi anche seconda (Bergaglio) e terza (Rimonda) della classifica femminile assoluta.

Al maschile invece terzo posto nella classifica assoluta per Giovanni Quaglia (Pod. Valle Varaita) in 3h24:42.