Hockey femminile: Lorenzoni Bra, via alla stagione indoor

Terminata la prima parte del Campionato prato le ragazze della Lorenzoni si sono immediatamente calate nell'attività al coperto che le vede impegnate in un programma ambizioso, quello di dover onorare il titolo vinto nell'ultima stagione giocata con la partecipazione in Coppa ad Alanya in Turchia il prossimo febbraio.

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale le atlete del Presidente Calonico dovranno affrontare nel girone nord-ovest la squadre più esperte nella specialità al coperto.

Solo una squadra per girone accederà alla finale per il titolo che si disputerà a inizio febbraio.

Già in competizione da subito, la portiera delle nero-turchesi, Alina Fadeeva è volata, appena chiuse le gare all'aperto, alla volta di Minsk con la Nazionale Ucraina di cui fa parte per preparare gli Europei di Divisione A che si terranno a gennaio ad Amburgo e successivamente i Campionati del Mondo, in programma dal 2 al 6 febbraio a Liegi. Giocatrice internazionale di grande capacità Alina è alla seconda stagione a Bra, dopo aver militato per quattro anni con l'Amsicora di Cagliari contribuendo ai successi della squadra sarda.

A Bra è arrivata in coppia con Andrei Koscelenko con cui divide vita e passione sportiva. Andrei è il bomber dell 'H.C.Bra ed entrambi ogni domenica si giocano, sui rispettivi fronti, il titolo di atleta del match: Alina è ora a 3 segnalazioni su sei giornate e la loro è una simpatica competizione anche familiare.

A Minsk nella settimana appena conclusa ha difeso la porta ucraina contro la nazionale del Kazakistan, dell'H.C. Minsk, dello Smolevichi, dell''HCT Tekstilshchik, dell'HC Ritm di Grodno, il meglio dell'Hockey Bielorusso agguantando la Coppa Finale. Portiera e atleta internazionale che a Bra si divide tra Hockey giocato ed hockey insegnato alle nuove leve Lorenzoni.