Volley maschile A2 - Denora dopo la sconfitta di Mondovì in casa di Bergamo: "Grande prestazione dei nostri avversari, partita utile per crescere"

Al termine della difficilissima trasferta in terra orobica, valevole per la quinta giornata del girone d’ andata del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca, che ha visto il VBC Synergy Mondovì arrendersi per 3-0 alla corazzata Agnelli Tipiesse Bergamo, considerata dagli addetti ai lavori come una delle principali favorite per la promozione in Superlega, l’ allenatore monregalese Francesco Denora ha commentato: "Siamo venuti qui a Cisano Bergamasco in casa della Agnelli Tipiesse Bergamo consapevoli della loro forza. L’ anno scorso la squadra bergamasca non ha praticamente mai perso nel proprio palazzetto. Il “roster” è quasi lo stesso della precedente stagione e quindi rodato ed amalgamato da tempo. Prima della gara ho detto ai ragazzi di prendere il meglio di questa partita, utile per crescere in futuro, chiedendo comunque di provare a portare a casa il match, ma Bergamo ha fatto una grande prestazione. Peccato per il secondo set, quando eravamo davanti".