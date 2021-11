Stormi di gru sorvolano Cuneo con il loro inconfondibile canto verso il 'caldo' di Francia e Spagna [FOTO]

Sono diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione in queste ore di stormi con centinaia di uccelli avvistati nei cieli di Cuneo.

Si tratta di gru provenienti dalla Siberia e dalla Scandinavia, luoghi dove passano le stagioni più calde dell'anno. In questo periodo, con i primi freddi, migliaia di esemplari percorrono tutta l'Europa per andare a svernare al sud della Francia e in Spagna dove l'inverno è più mite.

Gli uccelli, con il loro inconfondibile canto, solitamente volano ad altezze più elevate, ma le nubi di questi giorni li hanno portati ad essere visibili da molti. Oltre che udibili, visto il loro inconfondibile 'kru' che dà il nome a questi bellissimi volatili.