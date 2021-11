Tra i vigneti di La Morra un partecipato raduno di Siberian Husky

Sono arrivati da tutto il Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia i cani Siberian Husky che domenica scorsa, 21 novembre, hanno riempito le vie di La Morra per una giornata di avvicinamento al dog trekking organizzata da Siberian Legend in collaborazione con il Piemonte Mushing Club e patrocinata dalla Fimms (Federazione Italiana Musher Sleddog Sport).



Tra i celebri vigneti di nebbiolo lamorresi si è svolto questo primo raduno, tanto voluto da Matteo Vercellone e Federica Vottero, tra la curiosità dei residenti e gli occhi stupiti dei turisti nel vedere così tanti husky: 65 partecipanti e 45 cani.



Matteo Vercellone: "Neanche con le più rosee aspettative mi sarei immaginato una partecipazione così sentita. Oltre a essere stata una fantastica giornata di festa sono sicuro che questo è un segnale che da qui a qualche anno il Piemonte potrà regalarci nuovi atleti in varie discipline di questi nostri sport di traino con gli amici a 4 zampe. Il Comune di La Morra e l'ufficio turistico sono stati disponibilissimi nell'indicarci il miglior tracciato da intraprendere, tappe da fare e cose da vedere. Ringrazio tutti della partecipazione dano appuntamento alla seconda edizione nel 2022".