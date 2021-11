Il comune di Mondovì eroga fino a 300 mila euro per le attività penalizzate dal secondo lockdown

La manovra, definita dal municipio come un'iniezione di fiducia, va ad aggiungersi alle iniziative intraprese lo scorso anno all'interno del "Patto per Mondovì", progetto che ha visto, tra i sostegni, l'erogazione di buoni distribuiti alla fine della prima ondata, la rimodulazione della TARI e l'istituzione del Distretto Unico del Commercio.

170 mila euro, da destinare per l’erogazione di contributi una tantum a fondo perduto, determinati in 500 euro a favore dei titolari delle attività economiche che abbiano dovuto osservare la sospensione obbligatoria della attività a decorrere dal 6 novembre 2020 e che nel 2020 abbiano avuto un calo del fatturato rispetto al 2019 di almeno il 15%.

130 mila euro, da destinare per l’erogazione di contributi una tantum e a fondo perduto, a titolari di discoteche, sale da ballo, centri fitness, palestre e sale cinematografiche che abbiano dovuto osservare la sospensione obbligatoria dell'attività a decorrere dal 6 novembre 2020, per un contributo massimo erogabile 3 mila euro a testa. Per i titolari di strutture ricettive ed extraricettive il contributo massimo sarà fino a 2.300 euro.

"Non si tratta di ristori bensì di una 'iniezione' di fiducia che confidiamo sarà utile per rafforzare la ripresa economica appena avviata - conclude l'Assessore Rizzola -. L'obiettivo è stato quello di includere il maggior numero possibile di attività e di riconoscere cifre consistenti per un Comune come il nostro".